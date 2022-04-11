بيان عاجل من «الصحة» بشأن متحور كورونا xe: قوته أقل من «دلتا»

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن متحور أوميكرون كان له فرعان وهما «BA1» و«ba2» وأدى امتزاجهما إلى ظهور التحور المؤتلف «xe»، موضحاً أن أعراض «xe» هي نفس الأعراض المعروفة للإصابة بالأوميكرون وشدة التحور المؤتلف الجديد أقل بكثير من متحور دلتا ونسبة انتشاره أعلى بنسة 10% من «BA2»، مؤكداً أنه لا يوجد دليل على أنه سيؤدي إلى زيادة نسبة دخول المستشفيات والعناية المركزة.

تسجيل أقل معدل وفيات منذ بداية الجائحة

وأضاف «عبدالغفار» في تصريحات له على صفحة وزارة الصحة والسكان الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه حتى يوم السبت الماضي معدلات الإصابة المجتمعية قلت بشكل كبير ومعدلات دخول المستشفيات ونسب الإشغال قلت بشكل ملحوظ جداً ومعدلات التلقيح ارتفعت وتجاوزت الـ53% من الفئات المستهدفة وتم تسجيل أقل معدل وفيات منذ بداية الجائحة.