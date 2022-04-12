الملك عبدالله يجري عملية جراحية في العمود الفقري

أعلن الديوان الملكي الهاشمي، منذ قليل، أن الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، أجرى اليوم الثلاثاء، عملية جراحية لمعالجة انزلاق غضروفي في منطقة العمود الفقري الصدري، وأضاف الديوان الملكي أن العملية تكللت بالنجاح، وسيقضي الملك عبدالله بناء على نصيحة الأطباء، فترة راحة بعد العملية التي أجراها في إحدى المستشفيات المتخصصة في مدينة فرانكفورت الألمانية.

وتقدم الديوان الملكي الهاشمي بأسمى آيات التهنئة على سلامة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، داعيًا «الله العلي القدير أن يمتع جلالة الملك بموفور الصحة والعافية، ويكلأه برعايته وتوفيقه».

إصابة أثناء الخدمة في القوات الخاصة

وكان الديوان الملكي الأردني أعلن قبل يومين أن الملك عبدالله الثاني ابن الحسين غادر إلى ألمانيا لإجراء العملية لمعالجة آلام كان يعاني منها خلال خدمته في القوات الخاصة في الجيش، مشيرًا إلى نوع العملية وهي معالجة انزلاق غضروفي «ديسك».

وأوضح الديوان أنه تم العمل بنصيحة الأطباء الأردنيين الذين اطلعوا على حالة الملك، وأن العملية في مستشفى متخصص بفرانكفورت في ألمانيا.

الإصابة بسبب قفز مظلي

كان الملك عبدالله الثاني ابن الحسين البالغ من العمر 60 عامًا يعاني سابقا من هذه الآلام في العمود الفقري بشكل متقطع، بسبب القفز المظلي خلال سنوات خدمته في العمليات الخاصة، إلا أن الضغط على العصب جراء الانزلاق الغضروفي قد ازداد في الآونة الأخيرة، ما زاد من الألم وانتهى الأمر بإجراء العملية على نحو عاجل.

يُذكر أن العملية سيتبعها فترة من الراحة تمتد لحوالى 14 يومًا، قبل العودة إلى الأردن.