تدمير طائرة مسيرة ثانية لـ الحوثيين استهدفت مطار «الملك عبدالله»

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، «التحالف العربي»، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة ثانية لـ الحوثيين، حاولت استهداف المدنيين بمطار «الملك عبدالله» بـ جازان جنوب غربي المملكة.

وأوضح «التحالف العربي»، أنه لازال يمارس ضبط النفس أمام محاولات الحوثيين العبثية استهداف المدنيين، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، قال، مساء أمس الجمعة، إن مقذوفا معاديا سقط على مطار الملك عبدالله، والذي يمر من خلاله آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة.

ارتفاع أعداد المصابين إلى 10 أشخاص من المسافرين والعاملين في المطار

وأشار «التحالف العربي»، إلى ارتفاع أعداد المصابين إلى 10 أشخاص من المسافرين والعاملين في المطار السعودي نتيجة محاولة هجوم بطائرة مسيرة مفخخة من قبل الحوثيين على المطار السعودي.

وأضاف التحالف، أن الهجوم تسبب في أضرار مادية بسيطة وتهشم زجاج بعض الواجهات بالمطار.

من جانبه، أعرب الأمين العام لمنظمة «التعاون الإسلامي»، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن إدانة المنظمة بأشد العبارات لهجوم الحوثيين الإرهابيين على المدنيين في مطار الملك عبدالله بطائرة مسيرة مفخخة.

وجدد «العثيمين»، تأكيده، أن الهجوم على المطارات المدنية وتعريض حياة المسافرين الأبرياء للخطر عمل إرهابي جبان وجريمة حرب وانتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

وفي سياق آخر، طالبت وزارة الخارجية اليمنية، مجلس الأمن الدولي بحماية المدنيين من الاستهداف بالصواريخ الباليستية، وقالت إن الحوثيين يرتكبون جرائم إبادة جماعية بحق المدنيين في مديرية العبدية في مأرب الواقعة شمال شرقي العاصمة اليمنية «صنعاء»، التي يسيطر عليها الحوثيين.

وأضافت الوزارة اليمنية، أنها تستغرب الصمت الدولي إزاء جرائم الحوثيين بمديرية العبدية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبها، أعربت الحكومة اليمنية عن ترحيبها بقرار مجلس حقوق الإنسان، الرافض لتمديد ولاية مجموعة الخبراء البارزين، وقالت إن هذا القرار أول رسالة إيجابية من المجلس لـ اليمنيين، بشأن موقفهم من الحوثيين الإرهابيين.

بدورها، أعربت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، عن بالغ تقديرها للثقة التي أولاها لها المجتمع الدولي ممثلا بمجلس حقوق الإنسان، من خلال مضمون القرار الصادر في الدورة الـ 48 والذي جاء متزامنا مع صدور القرار الرئاسي في اليمن، وقضى بتمديد عمل اللجنة الوطنية لمدة عامين.

وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أمس الجمعة، إن الحوثيين المدعومين من إيران يديرون مئات الشبكات لتهريب وتجارة المخدرات والايقاع بعشرات الآلاف من الضحايا من فئة الشباب.

ووصف «الإرياني»، في تغريدات على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، التقارير والمعلومات عن حجم تداول المخدرات في مناطق سيطرة الحوثيين بـ «المفزعة».