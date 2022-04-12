مأساة «كايلا مولر » تهدد شياطين داعش.. تفاصيل صادمة ووصية مؤلمة

يزاح الستار يومًا بعد يوم عن جرائم تنظيم داعش الإرهابي، الذي راح ضحية لمخططاته وجرائمه مئات الآلاف بل الملايين حول العالم، وتنوعت جرائمه بين قتل وحرق ونهب وخطف وتدمير واغتصاب، والتي لا صلة لها بأي دين أو إنسانية، فالتنظيم الأسود استفحل في العراق والشام، حتى أنه حارب هؤلاء الذين يقدمون خدمات ومساعدات إنسانية لضحايا الحروب، ومنهم الأمريكية كايلا مولر.

وكانت «مولر» عاملة إغاثة أمريكية، اختطفها تنظيم داعش الإرهابي واحتجزها في العراق، وأعلن مقتلها خلال إحدى الغارات الأردنية عام 2015، وهو ما كذبته السلطات الأمريكية حينها، إلا أنها نفذت مهمة عسكرية لقتل البغدادي حملت اسمها «كايلا مولر»، بحسب شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

البغدادي اغتصب مولر وهددها بقطع رقبتها

وخلال إحدى جلسات محاكمة الشافعي الشيخ، الذي يعتقد أنه كان أحد سجاني كايلا مولر، كشفت إحدى الشابات الإيزيديات اللاتي هربن من معتقلات التنظيم الإرهابي وتدعى «ملا»، أن الزعيم السابق لـ«داعش» أبوبكر البغدادي، اغتصب مولر عدة مرات، وهددها بالقتل في حال حاولت الهرب.

وأضافت «ملا» خلال شهادتها أمام محكمة بالولايات المتحدة، أنها احتجزت عام 2014 من قِبل التنظيم في العراق، وظلت تنتقل بين مواقع التنظيم حتى استقر بها الحال مع «مولر»، التي أخذها أحد رجال التنظيم ذات يوم وأعادوها خائفة جدًا، وأخبروهن بعد ذلك أنهن عليهن أن يتحضرن لزواجهن.

وتابعت الشابة الأيزيدية، أنه وبعد يومين، أُخذت مع مولر وشابة إيزيدية أخرى إلى منزل أبوسياف، القيادي الكبير في التنظيم، وعاملوهن مثل عبيد، وجرى نقلهن بعد أسبوع إلى ما أسمته بـ«المنزل الوسخ» وهو المكان الذي تؤخذ إليه الفتيات ويتعرضن للاغتصاب».

وأضافت «ملا»، أن البغدادي حضر إلى ذلك المكان وأخذ مولر معه، ثم أعادها رجاله في الصباح وهي ترتعش وتبكي بسبب صدمتها من كل ما يحدث لها، قائلة إن «البغدادي» اغتصبها بصورة بشعة، وهددها بقطع رأسها لو حاولت الهرب، مشيرة إلى أنها حينما عرضت عليها الهرب سويًا، خافت «مولر»، وطلبت منها أن توصل رسالتها للعالم حال تمكنت من الهروب.

تحقيق وصية مولر وسرد روايتها للعالم

وأوضحت «ملا»، أنها تسللت من النافذة ثم صعدت على مولد الكهرباء لتتسلق الجدار، ثم بعد ذلك ركضت مدة طويلة حتى خرجت من حدود التنظيم، لتستنشق هواء الحرية مجددًا، مشيرة إلى أنها وبمساعدة شقيقها تمكنت من تحقيق وصية كايلا مولر وإيصال قصتها للعالم والاعتراف بها أمام المحكمة.

وكانت المحكمة الأمريكية تستمع لأقوال الشهود في إطار محاكمة الشافعي الشيخ، وهو عضو في الخلية التابعة لتنظيم داعش الإرهابي والتي تعرف باسم «البيتلز»، لأن جميع أفرادها من البريطانيين، والتي كانت تخطف وتقتل الكثير من الصحفيين والمسعفين الأوروبيين وعلى رأسهم «مولر»، والصحفيين المستقلين، مثل جيمس فولي وستيفن سوتلوف، وعامل الإغاثة الآخر بيتر كاسيج، بحسب «روسيا اليوم».