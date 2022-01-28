مقتل 23 من تنظيم «داعش» الإرهابي بليبيا.. و10 جنود في هجوم بباكستان

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث أمنية، منها الاشتباكات التي وقعت بين الجيش الوطني الليبي وعناصر من تنظيم «داعش» الإرهابي، في «القطرون» جنوب البلاد، ما أسفر عن مقتل 23 من التنظيم المتطرف، فيما شهدت سوريا، غارة جوية لـ«التحالف الدولي» ضد التنظيم الإرهابي بقيادة الولايات المتحدة، استهدفت عناصر من «داعش» في محيط سجن الصناعة بـ«الحسكة» الواقعة في شمالي شرق سوريا.

وفي تونس، انتشل حرس الحدود البحري، 6 جثث لمهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة.

وارتفعت حصيلة المواجهات بين داعش والجيش الوطني الليبي في القطرون إلى 23 عنصرا من التنظيم الإرهابي، وكان الجيش الوطني الليبي، أشار في وقت سابق، إلى اندلاع اشتباكات بين قواته وتنظيم «داعش» الإرهابي بضواحي مدينة القطرون جنوب البلاد.

اللواء المحجوب: محاصرة عناصر «داعش» في جبل عصيدة

وأوضح مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، اللواء خالد المحجوب، أن الاشتباكات اندلعت بعدما اكتشفت دوريات صحراوية تابعة لقوة عمليات الجنوب، حركة آليات جنوب القطرون، تم تتبعها إلى موقع تختبئ فيه عناصر من التنظيم الإرهابي، مشيرا إلى محاصرة عناصر التنظيم في جبل عصيدة.

وكانت وزارة الداخلية الليبية، أعلنت أمس الخميس، عن مقتل 3 من قوات الأمن و4 من «داعش» الإرهابي، أمس الأول الأربعاء، في هجوم نفذه التنظيم المتطرف على دورية تابعة لكتيبة شهداء أم الأرانب، بالقرب من جبل عصيدة جنوب غربي البلاد.

وكان اللواء خالد المحجوب، أشار في وقت سابق، إلى إرسال تعزيزات عسكرية برية وجوية لدعم قوات الجنوب، مرجحا تبعية المجموعة الإرهابية إلى القيادي الهارب في «داعش»، معتز أحمد.

وفي سوريا، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، ومقره العاصمة البريطانية «لندن»، في وقت مبكر من اليوم الجمعة، إن قوات «التحالف الدولي» استهدفت عناصر من «داعش» في محيط سجن الصناعة في الحسكة عن طريق غارة جوية.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من واشنطن، المعروفة اختصارا باسم «قسد»، أعلنت في وقت سابق إن العشرات من مسلحي تنظيم «داعش» الإرهابي لايزالون متحصنين في آخر قسم يحتلونه في سجن غويران في الحسكة.

«قسد»: تحصن ما بين 60 و90 مسلحًا في القسم الشمالي من السجن

وأشارت «سوريا الديمقراطية» في بيان، إلى أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل اثنين على الأقل من المسلحين، موضحة أن ما بين 60 و90 مسلحًا يتحصنون في القسم الشمالي من السجن.

وفي باكستان، قُتل 10 جنود باكستانيين جراء هجوم مسلح، على نقطة عسكرية لقوات حرس الحدود بإقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد، فيما أشارت الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني، إلى اعتقال 3 من المهاجمين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وفي اليابان، ألقت الشرطة، القبض على أحد سكان مدينة فوجيمينو بمحافظة سايتاما، عقب إصابته مسعفين بجروح واحتجازه طبيبا لساعات طويلة.

بدورها، أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن مواطنا عراقيا اعترف بتهمة التآمر على الولايات المتحدة بدوره في مخطط للاحتيال على برنامج اللاجئين الأمريكي، فيما ألقت قوات الشرطة الاتحادية العراقية القبض على اثنين من تجار الآثار وسط بغداد، وعثرت بحوزتهما على 3 قطع أثرية نفيسة.

وفي الجزائر، فكك الأمن، شبكة إجرامية من 6 أفراد نشطت في تهريب الأشخاص والاحتيال، وقال الدرك الجزائري، في بيان، إن الشبكة الإجرامية تقوم بتهريب الأشخاص إلى دول أجنبية باستعمال ملفات مزورة.

إنقاذ 34 شخصا بعد غرق مركب قبالة سواحل جرجيس التونسية

وفي تونس، انتشل حرس الحدود البحري، 6 جثث لمهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة، فيما أنقذت السلطات، 34 آخرين بعد غرق مركب قبالة سواحل مدينة جرجيس جنوب البلاد.

وأشارت وزارة الدفاع التونسية في بيان، إلى استمرار عمليات البحث عن المفقودين، بمشاركة 3 وحدات بحرية تابعة لجيش البحر، ووحدتين بحريتين تابعتين للحرس التونسي، وفقا لما ذكرته وكالة «واس» السعودية.