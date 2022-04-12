البيت الأبيض: أبلغنا الرئيس بايدن بحادث إطلاق النار في بروكلين

أعلن البيت الأبيض، أنه تم إبلاغ الرئيس بايدن بحادثة إطلاق النار في بروكلين بنيويورك، وفقا لما ذكرت قناة العربية في نبأ عاجل.

استمرار التحقيقات في حادث محطة بروكلين

وأوضحت سلطات نيويورك، أن التحقيقات مستمرة بإطلاق النار في محطة بروكلين للقطارات، وفرضت شرطة نيويورك طوقا أمنيا حول المحطة.

وأوضحت مصادر صحفية، أن المشتبه به في حادث إطلاق النار من الممكن أن يكون عاملا بـ محطات بروكلين للقطارات.

إغلاق خطوط القطارات في نيويورك

وجرى إغلاق أغلبية خطوط القطارات في مدينة نيويورك.

وأفادت قناة «العربية»، قبل قليل، بورود معلومات عن مقتل 5 في إطلاق النار بمحطة بروكلين للقطارات، فيما توقفت حركة المرور في مناطق عدة بنيويورك، وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى إصابة 13 أشخاص.

وأكدت صحيفة نيويورك تايمز، توقف أغلب خطوط القطارات في نيويورك عقب إطلاق النار بمحطة بروكلين للقطارات.