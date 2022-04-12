المشاهد الأولى لحادث إطلاق النار بمحطة قطار بروكلين في نيويورك.. فيديو

نشرت قناة العربية في خبر عاجل، مقطع فيديو قصير للمشاهد الأولى من حادث إطلاق النار في محطة قطارات بروكيلين بمدينة نيويورك.

هروب ركاب القطار

وتمكن أحد الركاب من التقاط الفيديو الذي أوضح هروب الركاب من القطار وسط دخان كثيف لعبوة دخانية تبين أن المتهم بإطلاق النار فجرها قبل أن يطلق النار على ركاب القطار.

الشرطة تفرض طوقا أمنيا بجوار المحطة

وأكدت قناة العربية، أن قوات الشرطة فرضت طوقا أمنيا حول مدينة بروكلين في الوقت الذي تطارد فيه شرطة نيويورك المشتبه به وسط تعزيزات أمنية تتحرك في طريقها لدعم مدينة نيويورك.