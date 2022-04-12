عمرو دياب يسجل أغنية جديدة في استوديو أحمد إبراهيم

علمت «الوطن» أن الفنان عمرو دياب كان موجودًا خلال الساعات الماضية في أستوديو الموزع أحمد إبراهيم، لتسجيل أغنية جديدة من المقرر أن تُطرح خلال الأيام المقبلة، حيث جلس لمراجعة تسجيل الآلات الموسيقية.

عمرو دياب قدم أغنية السر في إعلان هيئة البريد

وأشارت المصادر إلى أن الأغنية من المقرر أن تكون إعلانًا جديدًا سيطرح في شهر رمضان الحالي، لإحدى شركات المياه الغازية.

عمرو دياب ظهر في رمضان من خلال إعلانين لصالح هيئة البريد المصري، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد إبراهيم ومكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وإخراج طارق العريان وتقول كلماتها:

السر اللي يخليك الأول وتفضل مستمر

فيه حد يجدد ويغير وفيه حد محلك سر

ومحدش عاش عالماضي وكمل

كان لازم تغير دا سبب كسبوا اللي بيتحمل ويعاند

عمرو دياب يقدم أغنية «اللي بينا»

إما الإعلان الثاني فكان لصالح إحدى شركات الاتصالات المصرية الكبرى، وقدم فيها أغنية اللي بينا من كلمات وألحان الفنان عزيز الشافعي وتقول كلماتها:

اللي بيننا لحظه حلوه عشتها لي كلمه بعثتها لي في وقتها

ما بيننا 100 مكالمه وتصالحنا واتخاصمنا فيها ألف مرة بس

برده بابتسامه تحلي كل اللي بيننا سنده واقفة قاعدة صحبة

رحلة سحلة باعتة ضحكة راجة القلب راجة بعد نكته جامده

اللي بيننا أحلى وقت وأحلى عمر عدى اللي بيننا غنوة.

حلوة بتفكرني بك فيديو كل ما أشوفه يضحك من قلبي عليك

يذكر أن الفنان عمرو دياب يستعد خلال الفترة المقبلة لإحياء حفل غنائي كبير في دولة الكويت، لتكون أول زيارة بعد غياب ما يقرب من عامين.