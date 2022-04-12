السيسي يتفقد مركز التحكم والمتابعة للشبكة الوطنية للطوارئ

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، مركز عمليات التحكم والمتابعة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

الرئيس يستمع لشرح تفصيلي بشأن مركز عمليات التحكم

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استمع إلى شرح تفصيلي بشأن المركز، الذي يطبق أحدث المواصفات التكنولوجية، ويعد المركز مكونا مهما لتعزيز منظومة الطوارئ والسلامة العامة من خلال التواصل السريع مع مختلف المحافظات، وربط جميع عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية، وتلقي البلاغات بأنواعها المختلفة من المواطنين؛ بما يواكب أحدث النظم المتبعة عالميا في هذا الإطار.

كما قام الرئيس بتجربة عملية عبر مركز العمليات من خلال إجراء اتصال فعلي بغرف العمليات التخصصية في محافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد وجنوب سيناء والأقصر، واطمأن من المحافظين على إجراءات تفعيل المنظومة في كل محافظة.

السيسي يوجه المحافظين بمتابعة الأسواق في رمضان

ووجّه الرئيس بالتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية للوصول إلى أهداف المنظومة، خاصةً سرعة التعامل والاستجابة لمجابهة كافة أنواع الطوارئ والأزمات، كما وجه الرئيس باستمرار المحافظين في متابعة الأسواق خلال شهر رمضان المعظم لضمان ضبط الأسعار وتوفير السلع للمواطنين.