انتصار السيسي: نصر العاشر من رمضان مكتوب بحروف من نور في قلب التاريخ

هنأت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، المصريين بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان، وذلك في منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع «فيس بوك».

نصر العاشر من رمضان جسّد ملحمة فداء للدفاع عن الوطن وتحرير أراضيه

وقالت قرينة الرئيس: «كل عام وشعب مصر وقواته المسلحة بكل الخير، بمناسبة ذكرى نصر العاشر من رمضان، الذي جسّد فيه أبناء الشعب المصري ملحمة فداء للدفاع عن الوطن وتحرير أراضيه».

النصر درس ملهم يعكس عبقرية العسكرية المصرية في قهر المستحيل

وأضافت قرينة الرئيس في منشورها: «سيظل هذا اليوم رمزًا للفخر والعزة والكرامة، مكتوبًا بحروف من نور في قلب التاريخ، فما حققته قواتنا المسلحة من نصر مجيد سيبقى درسًا ملهمًا يعكس عبقرية العسكرية المصرية في قهر المستحيل».