«القومي للمرأة» يهنئ الرئيس السيسي بذكرى نصر العاشر من رمضان

وجّه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع أعضائه وعضواته، وأمانته العامة وفروعه بالمحافظات، خالص التهاني إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإلى القوات المسلحة وشعب مصر العظيم، بمناسبة حلول الذكرى التاسعة والأربعين لنصر العاشر من رمضان.

ذكرى العاشر من رمضان

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أنّ يوم العاشر من رمضان سيظل عاما بعد عام ذكرى غالية على قلب كل مصري ومصرية، فهو ذكرى النصر والعزة والكرامة، ويعد مناسبة مهمة لتعريف الأجيال الجديدة بأبطال هذا النصر العظيم، وبالعبر والدروس المستفادة منه، وفرصة لغرس قيم حب الوطن والانتماء اليه لدى الأجيال الجديدة، وأن يدركوا قيمة أن ينعم وطننا الغالي بالأمن والأمان والسلام.