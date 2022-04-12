بث مباشر.. 5 قتلى و13 إصابة إثر حادث إطلاق نار في بروكلين بنيويورك

أفادت وسائل إعلام أمريكية بإصابة 13 ومقتل نحو 5 آخرين، إثر حادث إطلاق نار بمحطة قطارات بروكلين في نيويورك، وأوضحت متحدثة باسم شرطة نيويورك أن الشرطة تلقت اتصالا عاجلا في الثامنة والنصف صباح اليوم من شخص أصيب بالرصاص في قطار الأنفاق في بروكلين.

وفي التفاصيل بشأن حادث إطلاق نار بمحطة قطارات بروكلين في نيويورك، أشار متحدث باسم الدفاع المدني إلى أن إطلاق نار في مترو الأنفاق في حي بروكلين بنيويورك أسفر عن إصابة 13 شخصا على الأقل صباح الثلاثاء مع العثور أيضا على عبوات ناسفة لم تنفجر وفقا لوكالة فرانس برس.

تعزيزات أمنية

ووقع الحادث في شارع 36 والجادة الرابعة في بروكلين ونشرت الشرطة الأمريكية تعزيزات أمنية مكثفة بمحيط الحادث، فيما توقفت حركة القطارات وحركة المرور في مناكق عدة فى نيويورك.

فيما أوضحت الشرطة الأمريكية، أنه لا توجد عبوات ناسفة قابلة للتشغيل في الوقت الحالي في موقع الحادث.

وأوضح البيت الأبيض، أنه تم إبلاغ الرئيس جو بايدن بحادثة إطلاق النار في بروكلين بنيويورك.

وأشارت سلطات نيويورك، إلى أن التحقيقات مستمرة بإطلاق النار في محطة بروكلين للقطارات، وفرضت شرطة نيويورك طوقا أمنيا حول المحطة.

ونوهت مصادر بأن المشتبه به في حادث إطلاق النار من الممكن أن يكون عاملا بـ محطات بروكلين للقطارات، فيما أفادت وسائل إعلام أمريكية بفرار الشخص الذي أطلق النار بمحطة مترو بروكلين، منوهة بأن منفذ الهجوم ألقى قنبلة دخان قبل إطلاق النار.