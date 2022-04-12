عاجل.. الدفع بـ4 سيارات إطفاء لإخماد حريق اندلع في جهاز حدائق أكتوبر

سيطرت الحماية المدنية على حريق، اندلع داخل جهاز مدينة حدائق 6 أكتوبر دون وجود خسائر بشرية وإصابات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مبنى جهاز حدائق مدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية لمكان الحريق.

4 سيارات إطفاء لإخماد الحريق

دفعت الحماية المدنية بـ4 سيارات إطفاء؛ لمحاولة السيطرة على الحريق، ونجح رجال الحماية المدنية من إخماد الحريق، ومنع امتداده للمجاورات.

وأجرت الأجهزة الأمنية تحت إشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة معاينة لمكان نشوب الحريق في الكرفانات الملاصقة لمبنى الجهاز، والمجاورة لمكان الإشغالات وتمت السيطرة عليه بالكامل.

ويجرى المقدم محمد داوود رئيس مباحث قسم شرطة، تحرياته حول الواقعة والاستماع لأقوال شهود العيان.

حريق هائل في مصنع للبلاستيك بالمنطقة الصناعية ب

سيطر رجال الحماية المدنية على حريق هائل شب في مصنع للبلاستيك بالمنطقة الصناعية ب، منذ قليل داخل مدينة السلام.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية، بلاغا من غرفة النجدة، يفيد بنشوب حريق هائل داخل مصنع بلاستيك بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية لمكان الحريق.

ودفعت قوات الحماية المدنية في القاهرة بـ 9 سيارات إطفاء؛ للسيطرة علي النيران ومحاولة إخمادها.