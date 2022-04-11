حريق يلتهم 35 طن بصل وقوات الحماية المدنية تسيطر عليه بالدقهلية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الدقهلية وسيارات الإطفاء من السيطرة على حريق شب في شونة بصل بمدينة الكردي، مما تسبب في احتراق نحو 35 طنا من محصول البصل، المشون في قطعة أرض فضاء تصل مساحتها إلى نحو ربع فدان، خارج الكتلة السكنية، ولم ينجم عن الحريق ثمة إصابات، وجرى إخطار قسم الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة.

ورود بلاغ بنشوب حريق في شونة بصل بالكردي

تبلغ لمأمور قسم شرطة الكردى من إدارة شرطة النجدة نشوب حريق بكمية من محصول البصل المشون بقطعة أرض فضاء، كائنة ببندر الكردي، وتم الدفع بسيارة إطفاء إلى مكان البلاغ، وتمت السيطرة على الحريق بمعرفة إدارة الحماية المدنية.

فحص أسباب الحريق

وانتقلت مباحث الكردي إلى مكان الحريق، وبالفحص تبين نشوب الحريق بكمية من محصول البصل، 35 طنا تقريباً، مشونة في قطعة أرض فضاء على مساحة ربع فدان تقريباً خارج الكتلة السكنية، ملك المدعو «أحمد نجاح محمد علي عبده»، 63 سنة، بالمعاش، مقيم بذات العنوان، ولم ينجم عن الحريق ثمة إصابات .

مالك الشونة يرجح عقب سيجارة سبب الحريق

وبسؤال مالك شونة البصل، في محضر الشرطة، رجح أن يكون سبب الحريق قيام أحد المارة بإلقاء عقب سيجارة مشتعل، ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك، وتم إخطار قسم الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 316 لسنة 2022 إداري الكردي، للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.