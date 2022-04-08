الحماية المدنية تسيطر على حريق بالقرب من محطة قطار منوف

تمكنت الحماية المدنية في المنوفية، من السيطرة على حريق نشب في مخلفات بجوار محطة السكة الحديد بمنوف دون إصابات بشرية.

جاء ذلك عقب تلقي إخطار بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

مصدر أمني: لا إصابات في الحريق

وأكد مصدر أمني، في تصريحات خاصة ل الوطن، ان الحريق لم يسفر عن إصابات، وتم السيطرة علي الحريق بعد الدقع بعدد من سيارات الإطفاء، مشيرا أنه لم يتم تحديد أسباب الحريق لأن الحريق كان غي مخلفات ملقاه بجوار السكك الحديدية في منوف، مؤكدا عدم تأثر حركة القطارات بالحريق .

تلقي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة منوف، يفيد بالسيطرة علي حريق نشب في مخلفات بجوار محطة السكة الحديد بمنوف، بعد الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وجري اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة .