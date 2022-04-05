أخبار المنوفية اليوم.. الحماية المدنية تسيطر على 3 حرائق في 24 ساعة

شهدت محافظة المنوفية عدداً من الأحداث الهامة خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها سيطرة رجال الحماية المدنية على 3 حرائق، بينهم حريقان في نطاق مركز بركة السبع، والحريق الثالث بمركز أشمون، وتم تحرير المحاضر اللازمة بعد السيطرة على الحرائق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

حريق يلتهم محتويات 9 حظائر ماشية

وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على حريق هائل اندلع في 9 حظائر ماشية بقرية «هورين»، التابعة لمركز بركة السبع، بعد الدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء من المراكز المجاورة، مثل شبين الكوم وبركة السبع وقويسنا، وتمكن رجال الإطفاء من منع انتشار النيران في المباني المجاورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق.

ربة منزل تشعل النار داخل شقتها بأشمون

كما تمكنت إدارة الحماية المدنية بالمنوفية من السيطرة على حريق نشب في شقة في قرية «طليا» التابعة لمركز أشمون، بعد الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وبمساعدة أهالي القرية، وكشفت التحريات الأولية أن ربة المنزل قامت بإشعال النيران في الشقة بسبب خلافاتها مع زوجها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، والتحفظ على الزوجة، لحين انتهاء التحقيقات في الواقعة.

نفوق 10 رؤس ماشية في حريق ببركة السبع

وشهدت قرية «الحلامشة»، التابعة لمركز بركة السبع، اندلاع حريق هائل في حظيرة ماشية، مما تسبب في نفوق 10 رؤوس ماشية وإصابة عدد آخر، وعلى الفور تم إبلاغ الحماية المدنية، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، التي انتقلت إلى مكان الواقعة وتمكنت من إخماد الحريق والسيطرة على النيران.

تلقى مدير أمن المنوفية إخطارات بالحرائق، بعد السيطرة عليها من قبل رجال الحماية المدنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في كل واقعة، وتحرير محضر بها، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.