السيسي ينفذ تجربة عملية لشبكة الطوارئ: نقلة نوعية لقدرات الدولة «صور»

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مركز عمليات التحكم والمتابعة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ونفذ الرئيس بتجربة عملية عبر مركز العمليات.

الرئيس يطمئن من المحافظين على تفعيل منظومة الطوارئ

وأجرى الرئيس اتصالا فعليا بغرف العمليات التخصصية في محافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد وجنوب سيناء والأقصر، واطمأن من المحافظين على إجراءات تفعيل المنظومة في كل محافظة.

السيسي: شبكة الطوارئ نقلة وعية لقدرات الدولة

وقال «السيسي»، خلال التفقد الذي عرضته قناة «extra news»، أنه يهنئ الدولة المصرية على تلك الشبكة التي تم تنفيذها، واصفًا إياها بأنها نقلة نوعية حقيقية في قدرة مصر كدولة أن ترى كافة الأوضاع على الأرض، «دي نقلة حقيقية تظهر قدرتنا إن احنا كدولة يعني شايفين كويس الأوضاع على الأرض وأجهزة كل محافظة وحتى أجهزة الدولة بالكامل».