السيسي يوجه المحافظين بمراقبة مكثفة للأسواق: «مش عارفين الأزمة العالمية هتنتهي إمته»

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حديثه لكل المحافظين والوزراء بالتواجد بشكل مكثف في الأسواق والشوارع الفترة الحالية للسيطرة على الأسعار، قائلًا: «مهم إن إحنا كمحافظة أو محافظات بشكل عام، أو كحكومة نبقى متواجدين بكثافة عالية جدًا في الشوارع والأسواق حتى نطمئن أن الأمور ماشية بشكل مناسب».

الشبكة الوطنية للطوارئ تجعلنا نتواصل مع بعضنا البعض كدولة بالكامل

وأضاف «السيسي»، أثناء تفقده مركز عمليات التحكم والمتابعة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة: «إحنا مش عارفين الأزمة اللي موجودة بره دي هتستمر قد إيه، ويهمني في المرحلة اللي إحنا موجودين فيها دي نبذل جهد أكثر من كده للسيطرة على الأسعار، والحمد لله لدينا الشبكة الوطنية للطوارئ تجعلنا نتواصل مع بعضنا البعض كدولة بالكامل عشان التواصل يبقى مستمر».