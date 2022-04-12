السيسي لـ محافظ بورسعيد عبر شبكة الطوارئ: يجب السيطرة على الأسعار وتوفير السلع

اطمأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مدى توافر السلع والخضراوات في محافظة بورسعيد، من المحافظ اللواء عادل الغضبان، وذلك أثناء تفقد الرئيس مركز عمليات التحكم والمتابعة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، حيث نفذ الرئيس تجربة عملية عبر مركز العمليات من خلال إجراء اتصال فعلي بغرف العمليات التخصصية في محافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد وجنوب سيناء والأقصر.

الرئيس: من المهم السيطرة على الأسعار في الأسواق

ووجه «السيسي»، خلال التفقد الذي عرضته قناة «extra news»، حديثه لمحافظ بورسعيد،: «عاوزك تقول لي موقف السلع والخضراوات في الأسواق إيه؟»، فرد عليه المحافظ: « عندنا سيطرة كاملة على الاسواق والسلع موجودة بكثرة»، فيما رد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه من المهم توفير كافة السلع في الأسواق، ولكن من المهم أيضًا السيطرة على الأسعار «إحنا موجودين عشان خاطر الناس».

السيسي: من حق التجار يكسبوا لكن بالمعقول»

وتابع الرئيس قائلا إن التوجيه بالسيطرة على أسعار السلع والخضراوات في الشارع لا يقصد به عدم تحقيق البائعين مكاسب:« لأ، إحنا بنقول للناس من حقها إنها تكسب، لكن في ظل الظروف اللي احنا فيها دي المفروض يبقى مكسب معقول، عشان ميكونش ده عبء على المواطنين، في ظل الظروف الصعبة اللي إحنا موجودين فيها».

وأضاف «السيسي»، خلال حديثه مع محافظ بورسعيد أثناء تفقده مركز عمليات التحكم والمتابعة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة: « مهم إن احنا كمحافظة أو كمحافظات أو حكومة بشكل عام العمل على السيطرة على الأسعار».