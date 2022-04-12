لو هتشتري شبكة.. «الذهب المسح» الأفضل والأقل مصنعية

قالت مؤسسة جولد بيليون العاملة في مجال أبحاث ودراسات الذهب إن دائما ما يبحث الراغبون في شراء الذهب عن مشغولات ذات مصنعيات منخفضة، حيث تؤثر بشكل رئيسي على أسعار المشغولات الذهبية، فهناك مصنعيات قد تصل لأسعار مرتفعة جدا تقدر بمئات الجنيهات.

وأضافت المؤسسة، في تقرير لها، أن قرار شراء الذهب ليس بالقرار السهل، خاصة في ظل تذبذب أسعار الذهب وارتفاعها بشكل كبير خلال الفترة الحالية، وهو ما يجعل المواطنين يبحثون عن كل الطرق الممكنة أن تقلل أسعار الذهب، مثل أسعار المصنعية المنخفضة أو هوامش الربح المنخفضة أو المشغولات الخفيفة.

الذهب المسح منخفض المصنعية عن المشغولات الأخرى

وأشار التقرير إلى أن هناك أنواعا من الذهب تتميز بانخفاض قيمة مصنعيتها، وليست مشغولات مستعملة ولكنها مشغولات جديدة، وهو ما يسمى بالذهب المسح الذي يعد من أكثر أنواع الذهب انخفاضا للمصنعيات.

ولفت إلى أن الذهب المسح هو ذهب عادي متوفر في محال الذهب بنفس مواصفات الذهب، ولكنه يختلف عن الذهب الآخر في أنه اقتصادي بشكل أكبر، حيث إنه منخفض الأشكال وليس به الكثير من العمل.

وأوضح أن الذهب المسح لا يحتوي على الكثير من النقاشات أو الأشكال والتي ترفع سعر المشغول نظرا لزيادة المصنعية به، حيث كلما زادت الأشكال في المشغول الذهبي زادت المصنعية، لذلك يعتبر أحد أشهر المشغولات الذهبية الحالة، حيث إنه من وأشهر أشكال الذهب المسح هي الغوايش المسح الشهيرة.

وأشارت إلى أن المصريين أطلقوا عليه اسم «مسح» لأنه يكون لديه سطح أملس وغير مشغول أو منقوش، وبالتالي يكون كأنه ممسوح فأطلقوا عليه اسم المسح، وهناك من يطلق عليه الذهب الاقتصادي لكونه قليل المصنعية، فيكون مناسبا للأشخاص الذين لا يرغبون في دفع مصنعية كبيرة أو ذوي الميزانية المحدودة.

ويتجه الكثير من الأشخاص في الوقت الحالي إلى شراء الذهب والاستثمار به، حيث يرغب الكثيرون في شراء الذهب الكسر ليكون ذا فائدتين وهو التزين به والاستثمار فيه ويعد الذهب المسح من أحد الأنواع التي توفر إمكانية الاستفادة من الذهب بكونه استثمار وطريقة التزين للنساء والرجال.