بعد اكتشاف الجميع أن اللعبة ورائها جوني والكبيرة فحت، تصارع الأحداث خلال حلقة أمس بمسلسل الكبير أوي 6، لذا زادت عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل» حول مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي الحلقة 11 والقنوات الناقلة له، إذ جذبت أحداث العمل في موسمه السادس، انتباه الكثير من المشاهدين لمتابعة العمل يوميا.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي الحلقة 11

وتقدم جريدة «الوطن» من خلال هذه السطور، مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي الحلقة 11 والقنوات الناقلة له، إذ تعرض بشكل حصري على شبكة قنوات ON E، ليكون موعد العرض الأول في الساعة 6:20 مساءً بعد مدفع الإفطار مباشرة، وتكون حلقة الإعادة الأولى الساعة 1:50 صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة الثانية مساءً في اليوم التالي.

أما عن القنوات الناقلة لأحداث ومسلسل الكبير أوي 6، فيمكن متابعتها من خلال ضبط تردد قناة ON E على الريسيفر الخاص بهم، كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي

تصحيح الخطأ: 6 / 5

الجودة: HD

أحداث الحلقة 10 من الكبير أوي

وشهدت أحداث مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 10 فوز جوني وشقيقه العترة والدكتور ربيع والكبير من جولة «البلي» في لعبة السبيط، وعقب ذلك يحاول الكبير وأبنائه الهروب ولكنهم يقعون في يد الحراس، وعندما يرغب أحدهم في قتل الكبير لتنفيذ عقوبة الهروب يحاول الثاني قتله، ليكشف وجهه ويجده أخوه جوني، وعلى الفور تظهر الكبيرة فحت عن شخصيتها؛ إذ أنها هي المتحكمة في اللعبة، إذ كان غرضهما تعريفه بقيمة مربوحة بالنسبة للعائلة، لتبين عدم وفاتها ليفرح الجميع بعودتها.