مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 10.. تميز الفنانين في اللهجة الصعيدية

بعد النجاح الكبير الذى حققه الموسم السادس من مسلسل الكبير أوي، وتألق جميع الفنانين المشاركين فيه في التحدث باللهجة الصعيدية دون أي أخطاء لغوية، كشف مصصح اللهجة الصعيدية حسن قناوى، أن هذا هو سر نجاح مسلسل الكبير أوي 6.

وأكد حسن قناوي مصحح اللهجة الصعيدية، بمسلسل الكبير أوي 6، أن جميع الفنانين تعلموا نطق اللهجة الصعيدية بسرعة وبمنتهى الاتقان، وأن الفنانة رحمة أحمد «مربوحة» كانت متميزة جدًا في اداء مشاهدها.

«قناوي»: ما تقدمه رحمة ليس تمثيلًا

وأضاف «قناوي» خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، في حديثة عن اللهجة الصعيدية في مسلسل الكبير أوي 6، أن ما قدمته رحمة أحمد في المسلسل ليس تمثيلًا، بل هو أقرب لشخصيتها الحقيقية، وأن الفنان أحمد مكي ومخرج العمل ساعادها كثيرًا خلال التصوير، وأشاد بكتابة المسلسل وبأداء جميع الأبطال، حيث كان هناك تعاونًا كاملًا من جانبهم خلال البروفات.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي الحلقة 11

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي الحلقة 11 والقنوات الناقلة له، حيث يعرض المسلسل حصريًا على شبكة ON E، وموعد العرض الأول الساعة 6:20 بعد مدفع الإفطار، و موعد الإعادة الأولى الساعة 1:50، والإعادة الثانية الساعة الثانية مساءً في اليوم التالي.

أما عن القنوات الناقلة لأحداث ومسلسل الكبير أوي 6، فيمكن متابعتها من خلال ضبط تردد قناة ON E على الريسيفر الخاص بهم، كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي

تصحيح الخطأ: 6 / 5

الجودة: HD