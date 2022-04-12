مفتي الجمهورية: ليس عيبا أن يشارك الرجل زوجته في أعمال المنزل

«خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله» بهذا الحديث النبوي استشهد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، عن فضل مشاركة الزوج لزوجته في أعمال المنزل، إذ وصف تفضل الزوج بمشاركة الزوجة في الأعمال المنزلية بأنه من إحسان العشرة ومكارم الأخلاق التي سنها لنا الرسول عليه السلام، وذلك خلال تقديمه برنامجه «اللهم أعنا»، الذي يذاع على راديو «9090».

بعض الرجال يظنون أن المساعدة في الأعمال المنزلية عيب

وأضاف «شوقي»، أنه ليس هناك أي عيب في أن يشارك الزوج زوجته في الاهتمام بشؤون البيت وتربية الأبناء، خاصة في شهر رمضان المبارك، إذ تتكاثر في هذا الشهر الأعباء على المرأة، موضحًا أن كثيرًا من الرجال يظنون أن مساعدة زوجاتهم في الأعمال المنزلية عيب يقدح في كمال رجولته، وهذا الظن خاطئ مخالف لما جاءت به السنة النبوية الشريفة.

النبي عليه السلام كان في مهنة أهله

واستشهد مفتي الديار المصرية، بما جاء عن السيدة عائشة رضى الله عنها، أن النبي عليه السلام كان في مهنة أهله، أي كان في خدمة أهله، إذ قالت السيدة عائشة، إن النبي عليه السلام كان يخسف نعله ويخيط ثوبه، ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته، موضحًا أنه مطلوب من الزوج الوفاء ومعرفة الجميل، ومكافأة الإحسان بالإحسان عملا، مستشهدًا بقول الله تعالى في كتابه العزيز: «هل جزاء الإحسان إلا الإحسان».