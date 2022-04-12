أسامة الأزهري: الإسلام عمل على تكامل الحضارات «فيديو»

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إن الهداية كانت محور عمل الأنبياء جميعًا، إذ إن هناك العديد من آيات القرآن الكريم التي ورد بها كلمة هداية، والشرائع السماوية كلها جاءت لهداية الناس إلى الدين الحق، وإرشادهم إلى الصراط المستقيم، موضحًا أن رمضان شهر الهدى والهداية، وهداية الله عز وجل لعباده جاءت عن طريق الأنبياء والرسل والكتب السماوية.

الدين الإسلامي اعتمد على فكرة تكامل الحضارات

وأضاف «الأزهري»، خلال حلقة جديدة من برنامجه «لحظة صفا»، الذي يذاع على راديو 9090، أن الدين الإسلامي اعتمد على فكرة تكامل الحضارات وهداية الحضارات لبعضها البعض، لذلك استفاد المسلمون من الحضارات التي سبقتهم واستفاد منهم من أتى بعدهم، كما أن القرآن الكريم ليس له هداية واحدة بل له مستويات من الهدايات، فالله خاطب بالقرآن الكريم المسلمين وغير المسلمين.

اتساع الخطاب الإلهي من خلال كتابه الكريم لخلقه أجمعين

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، أن القرآن الكريم عندما خاطب المسلمين قال «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا»، وعندما خاطب غير المسلمين قال «يا أيها الناس أو يا بنى آدم»، فهناك هداية للمؤمنين وهناك هداية لغيرهم لباقي الناس ممن لم يؤمنوا بالله وبرسله وكتبه أجمعين، وهذا يوضح اتساع الخطاب الإلهي من خلال كتابه الكريم لخلقه أجمعين المؤمنين به وغير المؤمنين.

الإسلام أوصى أصحابه بالاستفادة من كل ما هو مفيد في أي حضارة

وأردف أن عدد الآيات التي خاطب بها الله أتباعه بقوله «يا أيها الذين آمنوا» عددها 88 آية وفيها خاطبهم عز وجل عن الفرائض والأحكام والشرائع، أما الآيات التي خاطب بها الله غير المؤمنين بقوله: «يا أيها الناس أو يا بنى آدم أو يا أيها الإنسان» بلغ عددها 22 آية تتحدث عن الخطاب العام للناس أجمعين مسلمين وغير مسلمين، كما أن الإسلام أوصى أصحابه بالاستفادة من كل ما هو مفيد في أي حضارة موجودة على وجه الأرض.