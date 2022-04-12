بريد الوطن.. حل مشكلة الخصم الجزافى للضريبة يا رئيس هيئة التأمين الصحى

شكو نحن العاملين بهيئة التأمين الصحى، فرع شمال شرق الدلتا، من الخصم الجزافى للضريبة، رغم توجيهات الرئيس السيسى بزيادة حد الإعفاء الضريبى، إلا أنه ما زال خصم ضرائب كسب العمل يتم بنسب عشوائية، بدعوى أن الكمبيوتر هو من يقوم بعمل التسويات الضريبية، مع الأخذ فى الاعتبار أنه فى نفس الهيئة وفى كل الفروع يتم احتساب الضريبة أقل بكثير من النسب التى يتم الخصم عليها، الأمر الثانى، رغم وجود فتوى ملزمة من مجلس الدولة بتطبيق الحافز على أساسى ٢٠١٦ وتم بالفعل تطبيقه فى هيئات كثيرة، فإنه ما زال يتم صرف الحوافز على أساسى ٢٠١٥، نناشد الدكتور محمد ضاحى، رئيس الهيئة، العمل على بحث مشكلة الكمبيوتر، والنظر فى شكوانا.

العاملون بفرع الهيئة

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