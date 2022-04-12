بمناسبة اقتراب العيد.. خطوات الحصول على قرض في عدد من البنوك

عندما يقترب عيد الفطر المبارك، يبدأ الكثير من المواطنين في الاستعداد لشراء الملابس الجديدة لأطفالهم وأبنائهم قبل أيام من حلول تلك المناسبة، ومع غلاء الأسعار يلجأ العديد منهم إلى الاقتراض حتى يستطيعوا شراء الملابس الجديدة لأطفالهم، وبدلا من ذلك، يمكنهم الاقتراض من عدد من البنوك حتى يستطيعوا شراء الملابس دون أن يتعرضوا للمضايقة من أحد.

وسعيا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المواطنون والمتابعون والقراء بشكل يومي ودائم، نوضح من خلال هذا التقرير خطوات الحصول على قرض شخصي في عدد من البنوك لشراء ملابس العيد للأطفال، وجاءت تلك الإجراءات والخطوات كالتالي:

القرض الشخصي في البنك الأهلي المصري

- يتيح البنك الأهلي المصري للمواطنين فرصة الحصول على القرض الشخصي للموظفين مع ضمان تحويل الراتب.

- تصل مدة القرض الشخصي في البنك الأهلي إلى 12 عاما.

- تصل قيمة القرض الشخصي في البنك الأهلي إلى 3 ملايين جنيه.

- يمنح البنك للعملاء فرصة الحصول على تأمين على الحياة والعجز الكلي مجانا.

- يمكن الحصول على قيمة القرض بدون ضامن.

المستندات المطلوبة

- خطاب معتمد من جهة العمل موضحا به الدخل الشهرى وتاريخ التعيين.

- تعهد جهة العمل بتحويل المرتب أو القسط للبنك حتى الانتهاء من سداد القرض.

- صورة بطاقة الرقم القومي الساري.

- آلا يقل عمر المقترض عن 21 عاما ولا يزيد عن 60 عاما في نهاية التمويل.

القرض الشخصي من بنك مصر

- يمنح بنك مصر للعملاء القرض الشخصي، وتصل أعلى قيمة للقرض إلى 1,5 مليون جنيه.

- يمنك بنك مصر للعملاء القرض الشخصي بأطول مدة تقسيط تصل إلى 10 سنوات للعاملين بالهيئات والمصالح الحكومية وقطاع الأعمال العام والقطاع العام في حالة تحويل المرتب و8 سنوات في حالة تحويل القسط فقط.

- أقل سعر عائد وأقل مصاريف إدارية.

- يوفر بنك مصر للعملاء وثيقة تأمين مجانية على الحياة والعجز الكلى.

- لا يشترط وجود ضامن للعميل.

المستندات المطلوبة

- شهادة حديثة بمفردات الراتب لم يمر عليها شهر.

- يتطلب الحصول على القرض صورة بطاقة رقم قومي سارية.

- إيصال مرافق حديث لم يمر عليه 3 شهور.

- خطاب معتمد من جهة العمل بعد اعتماد الصيغة من البنك.