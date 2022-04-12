أحمد داش سفير مبادرة «شباب البلد» التابعة لليونيسيف

وقع اختيار منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» على الفنان أحمد داش ليكون سفيرًا للمبادرة الدولية للأمم المتحدة، والتي جاءت تحت عنوان «شباب بلد»، ومن المقرر أن يشارك «داش» في بث مباشر في تمام الساعة الثالثة عصرًا، على الصفحة الرسمية لـ«يونيسيف مصر»، للحديث عن إدارة المخلفات الصلبة وعلاقتها بتغيّر المناخ، وكيف نساعد على تخفيف تأثير المخلفات على البيئة.

ويشارك الفنان أحمد داش في أحدث أعماله السينمائية بـ«هاملت من عزبة الصفيح» للمخرج أحمد فوزي صالح، المقرر مشاركته في أتيليه مهرجان كان السينمائي المقام في الفترة من 22 إلى 27 مايو المقبل، والمعني بدعم المشاريع السينمائية الواعدة.

«هاملت من عزبة الصفيح» أحدث مشاريع أحمد داش السينمائية

بدأ أحمد داش مشواره الفني من خلال بطولة فيلم «لا مؤاخذة» للمخرج عمرو سلامة، عام 2014، وشارك بعد ذلك في مجموعة كبيرة من الأعمال الدرامية والسينمائية من بينها «إمبراطورية مين» مع الفنانة هند صبري، كما جسد شخصية الأمير إبراهيم في مسلسل «سرايا عابدين».

وفي سباق الدراما الرمضانية عام 2016، وقف أمام نيللي كريم في مسلسل «سقوط حر»، كما شارك في فيلم «اشتباك» للمخرج محمد دياب، الذي عرض للمرة الأولى في مهرجان كان السينمائي، واختارته مصر لتمثيلها في مسابقة الأوسكار في فئة أفضل فيلم عالمي.

من «لا مؤاخذة» إلى «أبوصدام».. من هو أحمد داش؟

وعلى مدار السنوات الماضية عمل «داش» على صقل موهبته التمثيلية وأصبح اسمه معروفا للجمهور بعد مشاركته في عدد من الأعمال الدرامية الناجحة منها «سابع جار»، «طايع»، «البرنس»، «الحرامي» و«نسل الأغراب»، بالإضافة إلى «الاختيار2»، بينما كانت آخر أعماله السينمائية فيلم «أبوصدام» للمخرجة نادين خان، والذي شارك في المسابقة الرسمية بالدورة السابقة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.