«هاملت من عزبة الصفيح» يشارك في منتدى دعم الأفلام في «كان»

أعلن المخرج أحمد فوزي صالح عن اختيار مشروع فيلمه «هاملت من عزبة الصفيح»، ضمن 15 مشروعا مشاركا في منتدى L'Atelier للإنتاج المشترك المقام في الفترة من 22 إلى 27 مايو المقبل، ضمن فعاليات الدورة الـ 75 من مهرجان كان السينمائي، وذلك وفقا لما أعلنه المخرج عبر حسابه على فيس بوك.

ويتبع فيلم «هاملت من عزبة الصفيح»، الذي يقوم ببطولته أحمد داش، صراعات شاب يبلغ من العمر 18 عامًا يعيش في أحد الأحياء الفقيرة في القاهرة، ويأتي الفيلم ضمن 15 مشروعا تم الإعلان عنها من بينها فيلم «ملكة القطن» للمخرجة سوزانا ميرغني من السودان، ومن العراق «المكفوفين» إخراج علي الفتلاوي، ومن فلسطين فيلم «الشك» إخراج ايهاب جاد الله، وفقا لما نشره موقع «سكرين ديلي».

5 جوائز للمخرج أحمد صالح

حصل المخرج أحمد فوزي صالح على 5 جوائز من منصة الجونة السينمائي لدعم الأفلام في مرحلة التنفيذ، عام 2020، وهو مأخوذ عن رواية «هاملت» للكاتب الكبير وليام شكسبير ولكن برؤية معاصرة، وتدور الأحداث حول شاب يظهر له والده بعد وفاته ويخبره أن عمه قام بقتله، ويطلب منه الانتقام.

ويعتبر فيلم «هاملت من عزبة الصفيح» هو الفيلم الروائي الطويل الثاني للمخرج بعد فيلمه الأول «ورد مسموم» إنتاج عام 2018، والذي شارك في مجموعة كبيرة من المهرجانات السينمائية حول العالم، وحصد 3 جوائز في الدورة الـ 40 من مهرجان القاهرة السينمائي، وتم ترشيحه لتمثيل مصر في مسابقة أوسكار عن فئة أفضل فيلم عالمي.

ماهو منتدى "L'Atelier"

وتم إطلاق منتدى L'Atelier في عام 2005، لدعم صانعي الأفلام الناشئين من المخرجين الجدد إلى الأسماء البارزة، الذين يتم تقديم مشورة الخبراء لهم وفرصة للقاء شركاء الإنتاج المشترك المحتملين ومصادر التمويل خلال المهرجان، وذلك جزء من مبادرة تطوير الأفلام التي تقوم بها مؤسسة Cinefondation تحت رعاية مهرجان كان السينمائي.