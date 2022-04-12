كشفها الاختيار 3.. معلومات عن تأسيس وأهداف الفرقة 95 إخوان

تناولت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 11 الفرقة 95 إخوان، وترصد الوطن في التقرير التالي معلومات عن تأسيس وأهداف الفرقة 95 إخوان التي نفذت العديد من أعمال العنف.

معلومات عن الفرقة 65 إخوان

وتعد الفرقة 95 عبارة عن مجموعات من عناصر الردع فى الجماعة، وهي عناصر مدربة تدريبا رياضيا وقتاليا وتتكون من نحو 120 فردا.

واضطلعت الفرقة خلال أيام الثورة بالانتشار في ميدان التحرير.

تكوين الفرقة 95 إخوان

تأسست الفرقة بواسطة المهندس خيرت الشاطر، نائب مرشد الإخوان، عام 1995 وهو العام الذى سُجن فيه «الشاطر» فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«مجلس شورى الجماعة» لمدة 5 سنوات بتهمة إحياء التنظيم المحظور.

وتولى القيادي الإخواني أسامة ياسين مسئولية الفرقة 95 إخوان.

تقرير لجنة تقصى الحقائق

وكانت اللجنة العامة لتقصى الحقائق فى قتل المتظاهرين، التى شكلها محمد مرسى قررت فى توصياتها مطالبة النيابة العامة بالتحقيق فى حقيقة مشاركة تلك الفرقة 95 إخوان فى أحداث موقعة الجمل.

وقدم المحاميان خالد الدسوقى ورائف بشارة، إلى النيابة العامة فى أغسطس 2012، اتهاما لأسامة ياسين بأنه كان يقود «الفرقة 95 مسلحة إخوان» باعتباره المنسق العام للجماعة فى الميدان خلال موقعة الجمل.

وكان المهندس هيثم أبوخليل، القيادى السابق بالجماعة قال إن للإخوان مجموعات تسمى الردع فى كل محافظة بالمناطق الشعبية لحماية الانتخابات البرلمانية.

مسلسل الاختيار3 الحلقة 11

وكانت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 11، كشف كواليس الفرقة «95 إخوان» التي أشرف عليها الوزير الإخواني أسامة ياسين، حيث قام بتعيين عدد كبير من الجماعة في مناصب قيادية بوزارة الشباب، والوصول لعدد أكبر من الشباب في الجماعات والمدارس ومراكز الشباب التي أصبحت بيئة صالحة لاجتذاب أكبر عدد من الشباب لضمهم إلى جماعة الإخوان الإرهابية.