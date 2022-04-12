استغلال الشباب وتكوين الفرقة 95 إخوان.. أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 11

كشفت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 11، الكواليس وراء الفرقة «95 إخوان» التي قام بتأسيسها الوزير الإخواني أسامة ياسين، حيث قام بتعيين عدد كبير من الجماعة في مناصب قيادية، والوصول لعدد أكبر من الشباب في الجماعات والمدارس ومراكز الشباب التي أصبحت بيئة صالحة لاجتذاب أكبر عدد من الشباب لضمهم إلى جماعة الإخوان الإرهابية.

وتضمنت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 11، لقاء مع المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع (عبد العزيز مخيون)، يتحدث خلاله عن خطة الوزير الإخواني في تجنيد عدد كبير من الشباب وضمهم إلى صفوفهم، وتدريبهم على الأعمال القتالية والدفاعية في مراكز الشباب التابعة للدولة، وتقديمه للناس على اعتباره معسكرات رياضية.

أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 11: جماعة الإخوان تجند الشباب

كما وثقت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 11، نجاح رجال الأمن المصري في مداهمة المزرعة التي تضم مجموعة من الإرهابين بالإضافة إلى ضبط شحنة كبيرة من الأسلحة قبل تسليمها لعدد من الجماعات بهدف تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية في القاهرة وسيناء، وتم القبض على عدد من أخطر الإرهابيين.