وظائف خالية في بنك القاهرة لخريجي التجارة وما يعادلها.. اعرف الشروط

يبحث الكثير من الشباب عن وظائف خالية في عدد من الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة، وتعد البنوك من أكثر المؤسسات التي يبحثون فرص عمل بها، وأعلن بنك القاهرة عبر حسابه الرسمي على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن» عن حاجته لعدد من الوظائف للعمل في فروع البنك المختلفة، إذ يحرص البنك على توفير فرص عمل للشباب بين الحين والآخر.

وأوضح بنك القاهرة في إعلانه عن الوظائف الخالية تفاصيل تلك الوظائف، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة وحقوق ومميزات الوظائف الخالية، وفق الصفحة الرسمية للبنك، كالتالي:

الشروط المطلوبة للوظائف

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف لديه خبرة لا تقل عن 8 إلى 10 سنوات في المجال ذي الصلة.

- أن يكون حاصل على البكالوريوس في أي مجال ذي صلة على الأقل.

- فهم قوي للحلول الرقمية في قطاع الخدمات المالية.

- خبرة قوية في تطوير الأعمال في الخدمات المالية الرقمية.

- فهم قوي لأنظمة الخدمات المالية في مصر.

- اتصال أو عرض تقديمي قوي جدا وتحليلي.

مسئوليات الوظائف

- تحديد المنتجات والخدمات التي يقدمها قسم المدفوعات عبر الهاتف المحمول والتمكن من التعريف بوظائفها وفوائدها للعملاء الخارجيين.

- إنشاء وصياغة خطة التسويق والعمل لفئات عمل محددة.

- التواصل مع الفرق الداخلية لتأمين توقيع الصفقات وإتمامها.

- تحليل سوق الدفع عبر الهاتف المحمول ، من أجل بدء عرض تجاري تفضيلي.

- أخذ زمام المبادرة في التعاون الاستراتيجي، وخدمة التعاون بين الشركاء والمنظمة مع توفير دعم تطوير الأعمال على النحو المطلوب.

- تطوير العلاقات مع المساهمين الرئيسيين والحفاظ عليها من خلال توفير الدعم المستمر والحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة ومدارة بشكل إيجابي.

- العمل مع أقسام البنك بأكملها وفرق التسويق لدعم إطلاق وتنفيذ خدمات جديدة ومبادرات عالية للتعامل مع الشركاء بالكامل.

- قيادة المبادرات المحلية الرئيسية والعمل جنبًا إلى جنب مع فرق المشروع على الأولويات الأعلى قيمة التي ستحقق نموًا أو قيمة للأعمال.