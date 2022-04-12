8 شروط للتقديم في وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية للمعلمين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شروط التقديم للالتحاق في وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية للمعلمين والإداريين، وذلك خلال الفترة من 12 وحتى 20 أبريل 2022، وذلك في 4 مدارس فقط من مدارس التكنولوجيا التطبيقية، الذي من المقرر بدء الدراسة بها بداية من العام الدراسي 2022-2023.

رابط التقديم لوظائف المعلمين بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

وخصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط التقديم لوظائف المعلمين بمدارس التكنولوجيا التطبيقية (مدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة الهيئة العربية للتصنيع للتكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة نهر الخير للتكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة محمود العناني للتكنولوجيا التطبيقية).

وقالت وزارة التعليم، بمنتهى الدقة ووفق معايير وشروط محددة، بداية من شروط التقدم المدرجة بالملف الخاص بفتح باب التقدم على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومن ثم اختبارات القبول، والمقابلات الشخصية

شروط التقديم للالتحاق في وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية

وحددت وزارة التربية والتعليم شروط التقديم للالتحاق في وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية للمعلمين والإداريين وهي كالتالي:-

1- يتمّ فتح باب التقديم من 12 أبريل 2022 وحتى 20 أبريل 2022.

2- ألا يزيد عمر المتقدم على 55 عامًا بأكتوبر 2022.

3- يتاح التقديم للعاملين بالمدارس الحكومية والحكومية لغات والإدارات والمديريات التعليمية المحددة لكل مدرسة.

4- يتاح التقديم لوظائف معلمي المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والفني.

5- يتاح التقديم للوظائف المتخصصة الفنية لمعلمي التعليم الفني فقط.

6- سيتمّ التعامل مع الناجحين في الاختبارات بنظام الندب من جهة العمل إلى المدرسة التي تم التقديم الالتحاق بها.

7- في حالة الإشارة إلى شهادات علمية أو شهادات خبرة يجب التأكد مـن اعتماد هذه الأوراق من جهاتها الرسمية، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية والاستبعاد نهائيًا بدون الرجوع على الوزارة بأي حق قانون.

8- ملء استمارة التقديم.