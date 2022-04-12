«التعليم» تعلن عن وظائف شاغرة.. تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة

دائما ما يبحث الناس عن الوظائف الشاغرة في كافة الأماكن والوزارات والهيئات والشركات أيضا، وللعمل على تشغيل أكبر فئة من الأشخاص والمواطنين وبناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بالتيسير على العاملين بالمديرية والإدارات التعليمية التابعة لها فى الانتقالات وذلك كنوع من الخدمة الاجتماعية وتوفير خط اشتراك للعاملين، أعلنت مديرية الجيزة التعليمية عن حاجتها لوظائف شاغرة مع ضرورة توافر بعض الشروط في المتقدمين.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن بعض الوظائف الشاغرة وفق ما ذكرته صفحة العلاقات العامة للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن حاجتها لتشغيل سائقين درجة أولى بالأجر على الأتوبيسات الخاصة بالمديرية لخدمة العاملين بالمديرية.

تفاصيل وظائف مديرية التعليم

وأعلنت مديرية تعليم الجيزة عن حاجتها لعدد 8 سائقين قيادة درجة أولى، وتكون مدة العمل بهذه الوظائف 8 ساعات يومياً بالإضافة لأجرا إضافياً عن ساعات عمل إضافية أو بالإجازات والأعياد الرسمية، ويصل الراتب الشهري إلى 3000 جنيه.

شروط التقدم للوظيفة

- رخصة قيادة مهنية درجة أولى.

- اجتياز الاختبار الخاص بالنواحي الفنية فى مهارات القيادة.

المستندات والأوراق المطلوبة

- رخصة قيادة مهنية درجة أولى.

- تحليل حديث للمخدرات.

- فيش وتشبيه جنائي.

- شهادة طبية من مستشفى حكومي تؤكد خلو الشخص من أي أمراض مزمنة.

- صورة بطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية.

ويتم تقديم المستندات والأوراق المطلوبة بإدارة وحدة السيارات التابعة للمديرية ومقرها شارع المدبح بالجيزة خلف مدرسة عاطف السادات الابتدائية وذلك فى موعد أقصاه أسبوع من تاريخ الإعلان، وتعقد الاختبارات للمتقدمين يوم السبت الموافق 23 أبريل 2022 في تمام الساعة التاسعة صباحاً، وبعدها يتم انعقاد اللجنة المشكلة لفحص المستندات الخاصة للسادة المجتازين لاختبارات القيادة والمهارات الفنية.