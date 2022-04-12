الشباب والرياضة تعلن 4 وظائف جديدة في العبور والتجمع.. تعرف على الشروط

كشفت الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بوزارة الشباب والرياضة عن مجموعة من الوظائف وفرص العمل داخل عدد من الشركات الكبرى، وذلك بالتعاون مع شركة مايكروسوفت كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر التي توفر ملتقى وظيفيا مفتوحا، وترصد «الوطن»، تفاصيل الوظائف خلال السطور التالية:

وظائف سبينس فرع التجمع الخامس

بحسب وزارة الشباب والرياضة، أعلنت سبينس عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف وهي مراقب كاميرات شرط الخبرة، موظف أمن، منسق أرفف بالصالة، بائع بقسم الخضار والفاكهة، كاشير، وبائعين بمختلف الأقسام، على أن يحصل الموظف حال قبوله على العديد من المميزات والحقوق، منها أن المرتب على حسب الخبرة، وعدد ساعات العمل 9 ساعات، ومواصلات تغطى معظم الميادين الرئيسية، تأمينات طبية واجتماعية، حافز علي مبيعات الفرع، وفرص للترقي.

أما عن الشروط، فيشترط أن يكون حاصلا على مؤهل متوسط - فوق متوسط - عاليا وبدون مؤهل، ويجيد الكتابة و القراءة، ذكور وإناث، حد أقصى للسن 35 سنة، وموقف واضح من التجنيد.

للتقديم يرجى ملء الإستمارة والحضور مباشرة إلى سبينس فرع أرينا مول وفرع «بيرل دي روا»، يوم الاحد 17 أبريل 2022 من الساعة 10 ص إلى الساعة 2 م.

وظيفة شركه Universal Payment Services

كما نوهت الشباب والرياضة عن حاجة شركة Universal Payment Services لموظف للتعيين في خدمة عملاء يقوم بتلقي الطلبات للعمل لدى مطاعم شهيرة بمنطقة الخليج gulf account، على أن يكون العمل داخل مدينة نصر (مكرم عبيد).

وعن الشروط والتقديم، فتتطلب الوظيفة شخص حاصل على مؤهل عال، الحد الأقصى للسن 35 سنة، موقف محدد من التجنيد، الخبرة بالكول سنتر أو متلقي طلبات، وللتقديم يرجى ملء الاستمارة والحضور مباشرة.

ويوجد العديد من المميزات والحقوق في حال الحصول على الوظيفة ومنها أن الراتب 3500 + 500 KPIs، عدد ساعات العمل 8 ساعات، وعدد 2 يوم إجازة في الأسبوع، وتأمين اجتماعي - تأمين طبي خاص.

وظائف شركة Cashless

ووفقا للشباب والرياضة، فإن الشركة في حاجة لتعيين موظف بخدمة عملاء وجها لوجه شرط أن تكون الوظيفة مؤقتة لمدة 3 أشهر للعمل في التجمع الخامس.

وتضمنت شروط الوظيفة أن يكون حاصلًا على مؤهل عالٍ، الحد الأقصى للسن 30 سنة، لا يشترط الخبرة، ولغة إنجليزية جيدة، أما مميزات الوظيفة، فمنها أن الموظف سيتقاضى راتب مجزي، عدد ساعات العمل 9 ساعات، يومين إجازة في الأسبوع، وتأمينات اجتماعية، وللتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة.

وظائف شركة سكوادرا للصناعات الغذائية

وأخيرًا نوهت الوزارة لحاجة شركة سكوادرا إلى عامل إنتاج للتعيين ومكان العمل مدينة العبور، ووضعت الشركة عددا من الشروط بينها أن يكون الحد الأقصى للسن 40 سنة، موقف محدد من التجنيد، ويفضل قرب السكن من العبور، على أن يتقاضى راتب 3500 + حافز انتاج كل 3 شهور، عدد ساعات العمل 12 ساعات، وعدد يوم إجازة فى الأسبوع «الجمعة»، وتوافر مواصلات للدائري والقاهرة حتي رمسيس، وجبة سحور، تأمين اجتماعي - تأمين طبى خاص، وأخيرا للتقديم يرجى ملء الاستمارة والحضور مباشرة.