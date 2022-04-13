مؤلفة «الكبير أوي 6»: فرحت بالكتابة عن المسلسل في كوريا

قالت المؤلفة سارة هجرس، مؤلفة مسلسل «الكبير أوي 6»، إنها نشأت في بيت مثقف، وكان والدها سعد هجرس يستضيف اليساريين والمثقفين، وتعلمت منهم، لذا نشأ لديها حس أدبي ساخر في بعض الأحيان، بسبب تواجد فنانين دائما في المنزل.

بدايتها مع الكتابة

وأضافت «هجرس»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة»، الذي يُعرض على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أنها تعتقد أن الشخص الذي يقرأ يمكن أن يكتبه مع الوقت، لذا حرصت على الكتابة، لكن بدايتها الفعلية عندما كانت تدرس في كلية فنون جميلة، وقدمت اسكتشات مع الفنان أحمد أمين، الذي كان نفس دفعتها، متابعة: «أنا مبعرفش كوري، بس شوفت الناس ناقلة الخبر بتاع المسلسل، ومش عارفة بقى هما بيشتموني ولا بيعملوا ايه، بس أنا اتبسط وقولت كده تمام».

أثنى الإعلامي يوسف الحسيني على المؤلفة سارة هجرس، موضحا أن الكوريين علقوا على مسلسل الكبير أوي بسبب عرض إحدى الحلقات عن لعبة كورية، مؤكدة أن المؤلفة نشرت عنها صحفية كورية وتمكنها من عرض اللعبة في إحدى الحلقات.

ردود أفعال إيجابية على المسلسل

وحقق مسلسل الكبير أوي 6 ردود أفعال إيجابية خاصة الفنانة رحمة أحمد في دور مربوحة التي استطاعت أن تلفت الأنظار إليها خاصة حلقة ليلة الدخلة التي ارتدت فيها عدة أزياء وكانت حديث السوشيال ميديا.