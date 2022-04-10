مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 9.. مربوحة تواجه العترة في لعبة «البلي»

بعد النجاح الكبير الذي حققته لعبة السبيط في مسلسل الكبير أوي 6، وحيرة رواد اليوشيال ميديا على مواقع التواصل الاجتماعي حول هوية المتحكم في لعبة السبيط، بدأت الحلقة التاسعة من المسلسل بفوز فريق أحمد مكي وفريق مربوحة وجوني والعترة في مسابقة «كيكة على العالي»، لكن مكي كان يعاني من ألم شديد نتيجة حمله لأحد أفراد الفريق.

ويعود مكي إلى الفريق الخاص بأسرته والمكون من مربوحة وجوني والعترة، حتى يكونوا فريقا واحدا في المسابقات التالية، ويأتي موعد تلك المسابقة والتي هي عبارة عن «شد الحبل»، ليلعب فريق الكبير أمام فريق فزاع، ولكن يستطيع فريق مكي الفوز في تلك المسابقة.

مكي يفكر في نهاية المسابقة وفقدانه لأفراد أسرته

ويفكر مكي فيما سيحدث بعد ذلك، وكيف سيفوز فردا واحدا فقط من تلك المسابقة ليلقى الآخرون حتفهم، ما يعني أنه سيفقد أفراد أسرته، ولكن مربوحه تحاول طمأنته، ثم يأتي موعد اللعبة الجديدة، ليلعب كل فرد أمام الآخر في مسابقة «البلي» في لعبة السبيط.

وعندما تبدأ اللعبة يتم اختيار الأفراد أمام بعضهم البعض، ليلعب الكبير أمام أشرف ومربوحة أمام العترة وچوني أمام هجرس، ثم يفوز چوني في اللعبة، ليكون هو أول الفائزين في مسابقة «البلي» في لعبة السبيط.