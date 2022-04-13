ماجدة خير الله: مسلسل «جزيرة غمام» قفز إلى مقدمة أعمال رمضان

أشادت الناقدة ماجدة خير الله، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بمسلسل «جزيرة غمام» لـ مي عز الدين وطارق لطفي.

وكتبت ماجدة خير الله قائلة: «دون صخب، قفز مسلسل جزيره غمام، ليقف في مقدمة أعمال رمضان، يدعمه سيناريو مغزول بحنكة للمبدع عبد الرحيم كمال، وفريق من الممثلين، في مباراة جهنمية، صعب أن تحدد فيها من الأول، ومن الذي يأتي بعده، رغم تاريخه الممتد لأكثر من ثلاثين عاما، قدم خلالها أدوارا مميزة، إلا أن دور العمدة عجمي "رياض الخولي"، بما يمثله من جبروت وحنكة ولين قلب، وخاصة مع ابنته الوحيدة، وقسوة إذا لزم الأمر مع العامة».

ماجدة خير الله: رياض الخولي يقدم أروع أدواره

وأضافت خيرالله: «سيظل أروع ما قدمه رياض الخولي حتى اليوم، أما أحمد أمين، فهو يكتب بداية جديدة ومبهرة في مشواره الفني، طارق لطفي، يخطف أي كادر يتواجد فيه، حتى لو كان صامتا، نظراته وصوته المتلون، وشخصيته الثعبانية، تشي بتكوينه ورغبته في السيطرة على الجميع، مستغلا نقاط الصعف الإنساني لكل منهم، أما "العايقة" مي عز الدين، أنقذها الدور من تكرار الدوران في حلقات مفرغة، ومسلسلات لعبت فيها دور البطولة المطلقة، لكنها لم تترك أثرا».

واختتمت خيرالله قائلة: «لكنها مع العايقه كإنها وجدت نفسها أخيرا، وسط باقة من جهابذة فن التمثيل، مدير التصوير إسلام عبد السميع، من أهم عناصر الإبداع في المسلسل، جزيرة غمام سيمفونية فنية بقيادة حسين المنباوي».

مسلسل جزيرة غمام

مسلسل جزيرة غمام، يشارك في بطولته طارق لطفي وفتحي عبدالوهاب ومي عز الدين وأحمد أمين ورياض الخولي وعبدالعزيز مخيون، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوي.