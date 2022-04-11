بالدموع.. وفاء عامر تقبل زواج رياض الخولي عليها في مسلسل جزيرة غمام

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل جزيرة غمام للفنان طارق لطفي كثيرًا من الأحداث التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، وخاصة مشهد ظهورالفنانة وفاء عامر مع الفنان رياض الخولي ضمن الأحداث .

حيث قدمت الفنانة وفاء عامر في الحلقة التاسعة من مسلسل جزيرة غمام واحد من أمتع المشاهد الخاصة بها، حيث تجسد خلال الأحداث شخصية سيدة صعيدية تدعى هلالة، وهى زوجة الحاج عجمي والذي يجسد شخصيتة الفنان رياض الخولى.

وفاء عامر تبدع في مسلسل جزيرة غمام

وخلال الأحداث جاء الحاج عجمي إلى هلالة زوجته وأخبرها بأنه يريد أن يتزوج من امرأة أخرى لأنه يريد أن ينجب ولدًا، وبالفعل وافقت على هذا الأمر وهي منهارة في البكاء وأخبرته أن كل مايسعده يسعدها.

عرفات يرفض الزواج من ابنة عجمي

وجاء طلب الحاج عجمي من هلالة بعدما جلس مع بطلان الذي يجسد شخصيته الفنان محمود البزاوي وحمسه على الزواج مرة أخرى لكى ينجب ولدًا، وبالفعل أعجب بالموضوع واتجه مباشرة لإخبار زوجته بهذا الأمر، كما قرر أن يزوج ابنته التي تجسد شخصيتها الفنانة ميار الغيطي، من عرفات الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد أمين، ولكن الأخير رفض هذا الأمر.