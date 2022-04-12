«العايقة» تسرق أموال «خلدون» في مسلسل جزيرة غمام الحلقة 10

بدأ مسلسل جزيرة غمام الحلقة 10 بجلسة يستغيث خلالها «خلدون» طارق لطفي و«العايقة» مي عز الدين، بكبير الجزيرة الحاج «عجمي» رياض الخولي، بعدما هدم رجال «الشيخ محارب» فتحي عبد الوهاب، الخيم الخاصة بهم وقرروا طردهم خارج أرض الجزيرة، وطلب محارب من الكبير أن يطردهم بعدما فعلوا من فجور، قبل أن يحكم «عجمي» أن يظل خلدون والعايقة في الجزيرة، ولكن دون رقص وغناء.

مسلسل جزيرة غمام الحلقة 10

ويعترض محارب على حكم العجمي ويطالب بطردهم، ولكن الأخير يصر على موقفه، ويطالب محارب بتعويضهم عن خسائرهم للخيم وإصابة رجالهم، لكن محارب يرفض لعدم قدرته المادية على ذلك، فيتدخل «البطلان» محمود البزاوي لينه الأزمة، ويقرر تعويضهم كرامة للشيخ محارب.

خلدون يكتشف سرقة العايقة

ويكتشف خلدون سرقة العايقة لأمواله وذهبه، فيواجهها متلبسة ولكنها لا تخاف منه وتعترف بسرقتها، فيسألها ما فائدة المال أو الذهب أو حتى السلاح، إذا كان هو بعيدًا عنها، ولكنها تقول له «المكتوب مكتوب وماحدش يعرفه غير اللي كتبه، فيتركها ويرحل بعد أن يقول لها خليكي على راحتك».