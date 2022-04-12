طارق لطفي بعد نجاح «جزيرة غمام»: «في حد بيحاول يهكر صفحتي على فيسبوك»

أعلن الفنان طارق لطفي عن محاولة اختراق حسابه الشخصي على «فيس بوك»، بعد نجاح مسلسله الأخيرة «جزيرة غمام»، الذي يعرض خلال الموسم الرمضاني الحالي.

طارق لطفي يعلن اختراق حسابه الشخصي

وكتب طارق لطفي عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»، «أنا ممنوع من التعليق على أى بوست مش عارف ليه في حد بيحاول يهكر صفحتي.. تنصحوني بإيه».

طارق لطفي يتحدث عن شخصية خلدون

وقال الفنان طارق لطفي عن شخصية خلدون قائلاً، «اعتقد أن شخصية خلدون مغامرة بكل تأكيد لأن الشخصية لمست جوانب في حياة الغجر لم تلتفت إليها الدراما من قبل، كما أنها ركزت على جوانب في حياتهم الإنسانية والعملية، الموافقة على الدور مخاطرة خاصة بعد أن قدمت شخصية الغجري من قبل».

وأضاف طارق لطفي لـ «الوطن»، بمجرد أن قرأت السيناريو انبهرت بكل تفاصيله، استاذ عبد الرحيم كمال كتب السيناريو بحرفية شديدة، وخاصة شخصية خلدون جاءت ممتعة في تحضيرها وتنفيذها، كما أن معظم أحداث المسلسل تدور في إطار صعيدي، وهو في الأساس مولود في الصعيد، وهذا صعب الأمر كثيرا .

وعن سيناريو المؤلف عبد الرحيم كمال قال لطفي، «عبد الرحيم كمال من أهم الكتاب الموجودين، وعندما يكتب صعيدي باعتباره رجل صعيدي في المقام الأول فسيكون العمل مهم، ويضم جملا شديدة العذوبة، ويملك عناصر الإبهار الحقيقة، فهو مؤلف محترم فاهم وواعي إيقاع المشهد».

أبطال مسلسل «جزيرة غمام»

المسلسل إنتاج شركة سينرجي ، وتأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوى، وبطولة طارق لطفي، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، محمد جمعة، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، دينا أحمد وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون ووفاء عامر.