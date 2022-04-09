رئيس جامعة القاهرة في «كلم ربنا»: الحديث مع الله مسألة ضرورية للصحة النفسية

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إننا دائما في حاجة للحديث مع الله عز وجل لتجاوز محطات مختلفة، «بتلاقي في حياتك محطات مش بتكون محظوظ فيها مثلا، أو بتقابلك تحديات كبيرة، الحمد لله الواحد كان يلجأ إلى الله، اللجوء إلى الله لم يكن لجوء مجردا، نبذل أقصى جهد عندك في الأخذ بالأسباب، لأني أتصور أن الله سبحانه وتعالى له معايير في الاستجابة، مقدرش أجزم استجابة ربنا، متقدرش تجزم وتقول إن ربنا هيستجيب»، مؤكدًا أن الحديث مع الله مسألة ضرورية للصحة النفسية.

اللجوء إلى الله ومناجاته تُعد حسن الظن بالله

وأضاف «الخشت»، في لقائه عبر برنامج «كلم ربنا» الذي يقدمه الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، ويذاع على راديو «9090»، أن اللجوء إلى الله عز وجل والدعوة إليه ومناجاته تُعد حسن الظن بالله، إذ أن السبل الموصلة إلى الله عز وجل ليست سبيلًا واحدًا بل سبلًا متعددة، مستشهدًا بقوله الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم «وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ»، وهذا يعني أنه ليس سبيلًا واحدًا، بل سبلًا متعددًا، مضيفًا: «الكلام مع الله أمر عظيم لكل من يريد أن يكون متصلا بالله، فرغم جبروت البعض وقوة البعض وغنى البعض لكن الآخر ولا حاجة، ليه عمر محدد وصحة معينة وقدرة معينة».

الحديث مع الله أحد أشكال الفضفضة

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن العلاقة مع الله عز وجل تكون غير محدودة، «بتفتفض مع ربنا، ده أحد أشكال الفضفضة ومسألة ضرورية للصحة النفسية، فيه حد بيحب حد يروح يشتكي لحد، أنا بحب أشتكي لربنا مباشرة، وأقول لربنا وبشكيله وأنا بصلي وأنا قاعد وأنا ماشي بتقول أخطاءك ومشاكلك وتحدياتك وهمومك تحكيها لربنا سبحانه وتعالى دي مسألة مهمة جدا».