جامعة السوربون الفرنسية تشكر مصر للطيران: مستوى خدمات متطور وكرم ضيافة

تلقت الشركة الوطنية مصر للطيران، خطاب شكر من جامعة السوربون في فرنسا، بعد الحفاوة التي قوبل بها وفد الجامعة خلال زيارته لمصر للطيران مطلع يناير الماضي، حيث أشاد وفد جامعة السوربون الذي ضمّ 40 من طلبة الدراسات العليا في الجامعة، برئاسة الدكتور ستيفان دوارد، المشرف على رسالة ماجستير النقل الدولي بجامعه السوربون بباريس، والدكتور إيمريك ليندجل، أستاذ الاقتصاد في الجامعة، بإمكانيات وتطور مستوى الخدمات المقدمة من مصر للطيران للعملاء في مجال الشحن الجوي بصفة خاصة، وفي مجال صناعة الطيران المدني بصفة عامة، وبالتنظيم الرائع للزيارة وكرم الضيافة وحسن استقبال الطلبة بمقر الشركة وعلى متن رحلاتها.

لوجستيات النقل الدولي.. دراسة حالة لنشاط الشحن في مصر

وكان وفد جامعة السوربون في باريس، أجرى زيارة ميدانية إلى مقر شركة مصر للطيران، ومجمع البضائع في مطار القاهرة، للتعرف على نشاط شركة مصر للطيران للشحن الجوي، ضمن رسالة ماجستير يعدها الطلبة بعنوان «لوجستيات النقل الدولي.. دراسة حالة لنشاط الشحن بجمهورية مصر العربية».

وتقدّم وفد الجامعة، بالشكر للطيار عمرو أبوالعينين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، وأحمد شاهين، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للشحن الجوي، على حسن استقبالهم، كما قدّموا الشكر لمحمد كشيك، مستشار رئيس مجلس الإدارة، على المعلومات القيّمة أثناء تقديمه للندوة التعريفية عن نشاط الشركة وصناعة النقل الجوي بجمهورية مصر العربية، ولفريق عمل العلاقات العامة بشركة الشحن الجوي، على حسن التنظيم والتعاون وتسهيل الإجراءات أثناء الزيارة، مؤكدين أنّهم أوصوا زملائهم بالسفر على خطوط مصر للطيران.

الشحن الجوي

يذكر أنّ الزيارة جاءت في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني، باستعراض مكانة مصر في مجال الشحن الجوي، من خلال الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها شركة مصر للطيران للشحن الجوي، حيث جرى اختيار مصر للزيارة ضمن خطة الجامع، وفي ضوء معدلات النمو الاقتصادي غير المسبوقة للدولة المصرية، نتيجة للجهود المبذولة من جميع قطاعات الدولة، وجرى اختيار شركة مصر للطيران للشحن الجوي لدورها الأساسي والداعم لتنفيذ خطة الدولة برفع معدلات التصدير في الخطط المستقبلية، والدور المحوري لها كمنطقة تجميع وتوزيع البضائع من داخل المنظومة اللوجستية للوكلاء والمصدرين من خلال مشروعات التنمية المختلفة.