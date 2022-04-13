إصابة 5 في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بأطفيح

شهد الطريق الصحراوي بأطفيح في محافظة الجيزة، انقلاب سيارة، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم حتي يتماثلوا للشفاء، ولم يسفر الحادث عن أي حالات وفاة.

نقل المصابين للمستشفى

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من الخدمات المعينة على الطرق، يفيد بانقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بأطفيح، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

رفع آثار الحادث

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، فضلا عن الدفع بعدد من الأوناش لرفع آثار الحادث من على الطريق وعودة حركة المرور لطبيعتها مرة أخري بعد توقفها لفترة طويلة بسبب الحادث.

وحُرر المحضر اللازم وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى النيابة العامة التحقيق للوقوف على أسباب وقوع الحادث.