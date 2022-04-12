مصرع شخصين وإصابة 12 آخرين في حادث تصادم بالشرقية

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 12 آخرين، في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ربع نقل، على طريق «رمسيس - صان الحجر»، عصر اليوم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، والتحفظ على الجثث بالمشرحة، تحت تصرف النيابة العامة، بعد إخطارها.

حادث في صان الحجر

تلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد بتلقي مركز شرطة صان الحجر، بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي، وأخرى ربع نقل على طريق رمسيس، بالقرب من كوبري المواسير بدائرة المركز، ما أدى إلى وفاة شخصين وإصابة 12 آخرين، بكدمات وجروح وسحجات وكسور.

على الفور انتقلت قوة من الشرطة، لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، ونقل المصابين إلى مستشفى الحسينية، لتلقي العلاج اللازم، تحت إشراف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، وتم التحفظ على الجثث، بمشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.

الأهالي ينتظرون استلام الجثامين

رفعت قوات الشرطة آثار الحادث من الطريق، وسيرت الحركة المرورية، كما انتقل فريق من النيابة إلى المستشفى، للاستماع إلى أقوال المصابين، ومباشرة إجراءات التصريح بدفن المتوفيين، وتسليم الجثامين إلى ذويهم، لتشيعهم لمثواهم الأخير بمقابر أسرهم.

الجدير بالذكر أن الواقعة تسببت في حالة من الحزن بين سكان المنطقة، الذين تجمعوا فور وقوع الحادث، وحاولوا مساعدة المصابين بتقديم الإسعافات اللازمة لهم، لحين وصول سيارات الإسعاف، كما توافد أهالي المصابين على المستشفى للاطمئنان عليهم، ومتابعة حالتهم الصحية، كما توافدت أسر المتوفيين الاثنين لاستلام الجثامين، عقب الانتهاء من التصاريح اللازمة.