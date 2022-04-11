إصابة شخصين في حادث سير بين سيارة ملاكي ودراجة نارية بطنطا

شهد طريق زفتى - طنطا، بنطاق قرية ميت حبيش البحرية، التابعة لمركز ومدينة طنطا بالغربية، إصابة شخصين في حادث سير بين سيارة ملاكي ودراجة نارية «موتوسيكل»، وذلك بسبب السرعة الزائدة، وجرى نقلهما إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

إصابة شخصين في حادث سير بالغربية

وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يتضمن ورود بلاغ من نقطة شرطة مستشفى طنطا الجامعي برئاسة الرائد محمد تعلب، بوصول شخصين في العقد الثالث من العمر، مصابين بجروح وكسور وكدمات متفرقة في الجسد، وجرى إدخالهما لمستشفى طواريء طنطا الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وتبين أن الإصابة نتيجة حادث سير على طريق طنطا- زفتى، في نطاق قرية ميت حبيش البحرية، التابعة لمركز طنطا.

التحريات والمعاينة

تبين من تحريات ضباط مباحث مركز شرطة طنطا، الذين انتقلوا إلى مكان حادث السير، فور وقوعها، أن دراجة نارية اصطدمت بسيارة ملاكي في نطاق قرية ميت حبيش البحرية، وذلك بسبب اختلال عجلة القيادة في يد السائق والسرعة الزائدة، وتم ورفع حطام الحادث من أجل عودة حركة سير السيارات مرة أخرى إلى طبيعتها، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة من أجل التحقيق في الواقعة والتي قررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها، وسؤال المصابين.