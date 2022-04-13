أسعار الحديد اليوم الأربعاء 13-4-2022 في الأسواق المحلية والعالمية

استقرت أسعار الحديد اليوم في جميع الأسواق المصرية، إذ يواصل الحديد تسجيل ثباتًا سعريًا واضحا في جميع الشركات المنتجة له بالأسواق المحلية المصرية، وذلك اليوم الأربعاء الموافق 13 أبريل 2022، إذ استقر سعر طن حديد التسليح ما بين 19700 و20000 جنيه.

أسعار الحديد اليوم الأربعاء 13-4-2022

وكشفت أسعار الحديد اليوم في الأسواق المحلية المصرية اليوم الأربعاء 13 أبريل 2022، ثبات سعر الطن في كل المحافظات المصرية، وجاءت أسعار الحديد كالتالي:

- سعر الطن حديد عز 20 ألف جنيه.

- سجل سعر طن حديد بشاي 20 ألف جنيه.

- استقر سعر سعر طن حديد العتال عند 19700 ألف جنيه.

- سجل سعر طن حديد سرحان 19700 ألف جنيه.

- سعر طن حديد عطية 19700 ألف جنيه.

- سجل سعر طن حديد عشري 19700 ألف جنيه.

- سجل سعر طن حديد الكومي 19700 ألف جنيه.

- سجل سعر طن الحديد بشركة مصر ستيل 19700 ألف جنيه.

- سجل سعر طن الحديد بشركة المعادي 19700 ألف جنيه.

أسعار الخامات عالميًا

ورغم الاستقرار الواضح في أسعار الخامات في الأسواق المحلية المصرية، إلا أنها غير مستقرة ومتذبذبة في الأسواق العالمية ما بين ارتفاع وانخفاض.

وسجل سعر بيع طن الحديد 154.3 مقابل 160.25 دولار، كما سجل سعر بيع الطن من فحم الكوك 383 مقابل 540 دولارًا، وبلغ سعر بيع طن خردة الصلب 653 دولارا.

كما سجل سعر بيع الطن من البليت 828 مقابل 826 دولارًا، ووصل سعر بيع طن حديد التسليح 980 مقابل 960 دولارا، وبلغ سعر بيع الطن من لفائف الحديد 920 دولارا، وسجل سعر بيع طن النحاس 10323.50 دولار، في حين وصل سعر بيع طن الألومنيوم 337415 دولارا.