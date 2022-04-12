أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 12-4-2022.. استقرار في الأسواق

ما زالت أسعار الحديد والأسمنت تسجل ثباتًا سعريًا في الأسواق المصرية، اليوم الثلاثاء 12-4-2022، إذ استقر سعر طن حديد التسليح ما بين 19 ألفًا و700 جنيه و20 ألف جنيه، في حين سجل سعر بيع طن الأسمنت ما بين 1350 و1380 جنيهًا.

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 12-4-2022

وقد ثبت سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء الموافق 12 أبريل 2022، ثباتا في كل المحافظات، وجاءت أسعار الحديد كالتالي:

- سجل سعر الطن لحديد عز 20 ألف جنيه.

- سجل سعر الطن لحديد بشاي 20 ألف جنيه.

- سجل سعر الطن لحديد العتال 19700 ألف جنيه.

- سجل سعر الطن لحديد سرحان 19700 ألف جنيه.

- سجل سعر الطن لحديد عطية 19700 ألف جنيه.

- سجل سعر الطن لحديد العشري 19700 ألف جنيه.

أسعار الخامات عالميًا

بينما شهدت أسعار الخامات العالمية تذبذبا ما بين ارتفاع وانخفاض، اليوم الثلاثاء 12-4-2022، إذ سجل سعر بيع الحديد 154.3 مقابل 160.25 دولار للطن، في حين سجل سعر البيع لطن فحم الكوك 383 مقابل 540 دولارًا، وسجل سعر الطن لخردة الصلب 653 دولارا، ووصل سعر طن البليت لسعر 828 مقابل 826 دولارًا، وطن حديد التسليح 980 مقابل 960 دولارا، وسجل الطن من لفائف الحديد بسعر920 دولارا، وطن النحاس بسعر10323.50 دولار، وسجل طن الألومنيوم 337415 دولارا.

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 12-4-2022

كما شهد سعر بيع طن الأسمنت استقرارا في كل المحافظات، وجاءت الأسعار كالتالي:

- أما سعر بيع الأسمنت المسلح بالشركة العربية للأسمنت فقد شهد استقرارًا عند 1355 جنيهًا.

- تراوح سعر أسمنت السويدي ما بين 1355-1360 جنيهًا.

-كما استقر سعر الأسمنت فى الشركة العربية للأسمنت «النصر» عند 1330 جنيهًا.

- كما استقر سعر أسمنت المعلم عند 1330 جنيهًا.

- وسجل بيع أسمنت المخصوص 1350 جنيهًا.

- وصل أسمنت سيناء إلى 42.5 بسعر 1340 جنيهًا.

- تراوح سعر أسمنت حلوان ما بين 1350-1355 جنيهًا.

- أسمنت المسلة والعسكري بسعر 1340 جنيهًا.