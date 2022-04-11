أسعار الحديد الصيني تتراجع متأثرة بمخاوف الطلب.. الطن بـ783 دولار

تراجعت العقود الآجلة لحديد التسليح نحو 5000 يوان صيني، ما يوازي 783 دولار للطن، بعد أن توقفت عند أعلى مستوى لها في 5 أشهر عند 5115 يوان صيني بما يعادل 801 دولار الأسبوع الماضي، متأثرة بمخاوف الطلب، جنبًا إلى جنب مع زيادة الإنتاج وانخفاض أسعار المواد الخام بسبب المخاوف بشأن التعافي الاقتصادي في الصين، في وقتٍ تعد الصين فيه أكبر منتج عالمي للصلب الخام.

وصول الصلب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق

وصل خام الصلب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 6198 يوان صيني (971 دولار)، للطن في مايو 2021، ومن المتوقع أن يتم تداول الصلب عند 5232.65 يوان صيني (820 دولار) للطن المتري بحلول نهاية هذا الربع «أبريل – يونيو 2022»، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من منصة Trading Economics بالنظر إلى المستقبل، وسط توقعات أن يتم التداول عند 5601.95 يوان صيني (878 دولار)، في غضون 12 شهرًا.

تعطيل الأنشطة الصناعية

وتعرض استهلاك الصلب ومنتجات الصلب الرئيسية في الصين لضغوط في مارس وأبريل 2022، حيث أدت القيود المتعلقة بانتشار فيروس كورونا مؤخرًا وإغلاق مقاطعة شنغهاي، إلى تعطيل الأنشطة الصناعية.

على جانب العرض، أظهرت البيانات أن إنتاج الصين اليومي من الصلب الخام كان عند حوالي 2.16 مليون طن في أواخر مارس الماضي، بزيادة 5.41% عن ذلك المسجل في منتصف مارس، وأظهرت البيانات أيضًا أن منتجي خام الصلب الرئيسيين أنتجوا 23.76 مليون طن من الصلب الخام في أواخر مارس.

يتم تداول حديد التسليح في الغالب في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة وبورصة لندن للمعادن، وتعد الصين أكبر منتج للصلب الخام، يليها الاتحاد الأوروبي واليابان والولايات المتحدة والهند وروسيا وكوريا الجنوبية.