أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 11-4-2022: ثابتة في كل المحافظات

سجل سعر طن الحديد والأسمنت ثباتًا سعريًا اليوم الاثنين 11-4-2022 واستقر طن حديد التسليح عند مستويات 19 ألفًا و700 جنيه و20 ألف جنيه، فيما شهد تراوح سعر بيع طن الأسمنت ما بين 1350 و1380 جنيهًا.

جاء ت الارتفاعات الأخيرة لمواد البناء بعد ارتفاع أسعار خامات الحديد والأسمنت عالميًا نتيجة للأزمة الروسية الأوكرانية، وارتفاع سعر صرف الدولار، وهو ما انعكس سلبا على السوق العقارية مما دفع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس الأحد عن الإعلان عن اجتماع مرتقب وعاجل مع كبار مُصنعي الحديد والأسمنت لمناقشة ما تشهده الأسواق المحلية من ارتفاعات في الأسعار.

وتختلف أسعار مواد البناء اليوم للمستهلك من محافظة إلى أخرى، إذ يزيد سعر الطن في المحافظات البعيدة، وفقًا لتكلفة النقل.

الدولة تراقب سوق الحديد والأسمنت يوميًا

وأشاد أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، في تصريحات لـ«الوطن»، بالاجتماع المرتقب لمجلس الوزراء مع منتجي الحديد والأسمنت خاصة وإنّه لا توجد أزمة في توافر الحديد والأسمنت، فى السوق المحلى ولكن الأسعار أسهمت فى تراجع الطلب لعدم تقبل السوق لها مطالبا بزيادة الحصص ى السوق وتقليل هامش الربح للبيع للمستهلك.

أسعار الحديد اليوم الاثنين 11-4-2022

وسجّل سعر طن الحديد والأسمنت في كل المحافظات ثباتًا، اليوم السبت، في كل المحافظات، وجاءت أسعار الحديد كالتالي:

- حديد عز بسعر 20 ألف جنيه.

- حديد بشاي بسعر 20 ألف جنيه.

- حديد العتال بسعر 19700 ألف جنيه.

- حديد سرحان بسعر 19700 ألف جنيه.

- حديد عطية بسعر 19700 ألف جنيه.

- حديد العشري بسعر 19700 ألف جنيه.

أسعار الخامات عالميًا

وتذبذت أسعار الخامات عالميًا بين الارتفاع والانخفاض اليوم الاثنين 11-4-2022 وبيع خام الحديد بسعر 154.3 مقابل 160.25 دولار للطن أمس، وبلغ سعر بيع فحم الكوك سعر 383 مقابل 540 دولارًا للطن، خردة الصلب 653 دولارا للطن، وبيع البليت بسعر 828 مقابل 826 دولارًا للطن، حديد التسليح 980 مقابل 960 دولارا للطن، وتباع لفائف الحديد بسعر920 دولارا للطن، وبيع النحاس بسعر10323.50 دولارات للطن والألومنيوم بسعر 337415 دولارا للطن.

أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 11-4-2022

واستقر سعر طن الأسمنت في كل المحافظات وسط هدوء في الطلب، وجاءت الأسعار كالتالي:

- أسعار الأسمنت المسلح للشركة العربية للأسمنت يباع بسعر 1380 جنيهًا، مقابل 1390 جنيهًا أمس الأربعاء.

- أسمنت السويدي بسعر 1410 جنيهات.

- الشركة العربية للأسمنت «النصر» وأسمنت المعلم ووادي النيل بسعر 1350 جنيها، وأسمنت السويدي بسعر 1410 جنيهات.

- الشركة العربية للأسمنت «النصر»، وأسمنت المعلم ووادي النيل بسعر 1350 جنيهًا.

- أسمنت المخصوص 1370 جنيهًا.

- أسمنت سيناء 42.5 بسعر 1460 جنيهًا.

- أسمنت حلوان بسعر 1375 جنيهًا.

- أسمنت المسلة والعسكري بسعر 1350 جنيهًا.