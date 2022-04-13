دعوى قضائية ضد إيلون ماسك لتأخره في الإفصاح عن حصته بـ«تويتر»

يتصدر اسم الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، صاحب شركة «تيسلا»، منصات التواصل الاجتماعي، بسبب تغريداته الساخرة، والناقدة أحيانا أخرى، لكن هذه المرة يتصدر اسم «ماسك» بسبب قيام أحد المستثمرين في شركة «تويتر»، بتحريك دعوى قضائية ضد الملياردير الأمريكي، لفشله في الكشف عن حصته في الشركة قبل انتهاء الموعد النهائي لذلك.

صاحب الدعوى: لم يفصح عن حصته قبل الموعد المحدد

وقال مارك راسيلا، صاحب الدعوى القضائية إن «ماسك» تمكن من توفير حوالي 143 مليون دولار من خلال التزام الصمت بشأن حصته في شركة «تويتر»، وقيامه بناء على ذلك بشراء المزيد من الأسهم بعد تاريخ الإفصاح المطلوب.

وأضاف مقدم الدعوى القضائية، أنه تقدم بدعوته أمام محكمة فيدرالية في مانهاتن، مطالباً بضرورة رفع دعوى جماعية ضد «ماسك» لتعمده عدم الكشف عن شراء الأسهم، للجنة الأوراق المالية والبورصات في الوقت المناسب.

وأكد «راسيلا» أنه خسر أموالاً عن طريق بيع أسهم تويتر بأسعار منخفضة كان وراها شكل مصطنع، لأن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك انتظر بعد الموعد النهائي الذي حددته هيئة الأوراق المالية والتداول الأمريكية للإفصاح عن حصته.

وكان الملياردير الأمريكي قد كشف في ملف قدمته لجنة الأوراق المالية في 4 أبريل، أنه اشترى أسهما تمثل 9.2 في المائة من «تويتر»، مما يجعله أكبر مساهم خارجي في أسهم الشركة، وهو الأمر الذي انعكس على ارتفاع سعر السهر الواحد بنسبة تعدت الـ27%.

ولفتت الدعوى القضائية إلى ضرورة أن يفصح «ماسك» عن حصته خلال 10 أيام من تجاوز حد الملكية بنسبة 5 بالمئة، وكان الموعد النهائي في 24 مارس.

ولم تطرق الدعوى القضائية إلى طلب أي مبالغ مالية كتعويض، لكنها ذكرت أن «ماسك» وفر ما يقرب من 143 مليون دولار من قيامه بتقديم استمارة بعد الموعد النهائي للجنة الأوراق المالية.

أكبر مساهم في «تويتر»

يذكر أن الملياردير يتابعه نحو 81 مليون مستخدم، وأصبح يمتلك أكبر حصة في شركة تويتر، بشرائه 9.2 بالمئة من أسهمها بقيمة قدرت بحوالي 2.9 مليار دولار.